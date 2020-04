Co "asi" dělají lékaři v nemocnici s Borisem Johnsonem?

6. 4. 2020

Russian media reporting he’s being ventilated. According to a senior NHS source supposedly. https://t.co/hK9cuPagSo — a50 get the NHS the PPE they need (@A50Challenge) April 5, 2020





Deník Times v pondělí píše, že Johnson je ošetřován v nemocnici, která je nejblíže Downing Street, Guys and St Thomas Hospital na jižním břehu Temže: "Johnsona odvezli v neděli asi ve 20 hodin večer z Westminsteru na druhý břeh Temže a dali mu kyslík. Nepotřeboval sanitku. Činitelé zdůrazňují, že to není krizový příjem pacienta. Řekli, že jeho lékař chtěl, aby Johnsona zhodnotlili v nemocnici."Deník Guardian zveřejnil informace od různých lékařů, co se podle nich lidem přijatým na koronavirus do nemocnice děje:"Mnoho lidí, kteří přijdou s Covidem-19 do nemocnice, nemůže dýchat. Jeden test, který se těmto lidem provádí, je snímání jejich plic, buď ultrazvukem nebo CT skeny, aby se zjistilo, jak vážně jsou postiženy jejich plíce. Někteří lidé jsou rychle propuštěni. Stav jiných se může rychle zhoršit a potřebují pomoc při dýchání. Existují různé způsoby jak napomoci dýchání, podle potíží s dýcháním. Některým pacientům stačí dodávat kyslík, pacienti s vážnějšími problémy se musí napojit na ventilátor, který dýchá za ně. To vyžaduje silné umrtvení a někdy je potřeba pacienta ochromit.Důvodům, proč někteří pacienti Covidem-19 vážně onemocní a jiní mají jen mírné příznaky, dosud řádně nerozumíme. Avšak lékaři, které tyto problémy řeší, informují o tom, že vážný průběh má daleko více mužů než žen a více ohroženi jsou pacienti, kteří mají nadváhu anebo předchozí zdravotní problémy.Lékaři budou monitorovat důležité signály, jako je saturace kyslíkem. Také budou kontrolovat krevní testy, s cílem zjistit, jak vypadá reakce imunitního systému na virus, a budou zkoumat, jak fungují játra a ledviny. Provedou elektrokardiogram ke kontrole srdce.Všeobecným vzorce je, že lidé, kteří mají už existující komorbidity, mají daleko horší průběh, potřebují podporu. Takže starší věková skupina, od asi 60 let výše, má většinou daleko vážnější průběh. Avšak tohle není všeobecné a jak víme, i zcela mladí lidé, kteří jsou zcela fyzicky fit, potřebují pomoc na jednotkách intenzivní péče.Pacienti, kteří jsou přijati do nemocnice, dostávají normální podporu kyslíkem, pomocí kyslíkových masek a v některých případech ventilátorem. Také se používají profylaktické léky. Cílem je umožnit výměnu kyslíku, umožnit plícím, aby se uzdravily a zatímco se uzdravují, dáváme jim daleko vyšší dávky kyslíky, aby pacient měl dostatek kyslíku a aby se zabránilo poškození dalších orgánů.Kolik lidí s nákazou COVID-19 končí v nemocnici? Přesná data lékaři nemají, zdá se, že je to kolem 5 - 10 procent nakažených.