Koronavirus: Boris Johnson je v nemocnici - prý se jeho stav zhoršuje

5. 4. 2020

Boris Johnson (55) byl přijat do nemocnice s nákazou koronaviru. Deset dní už trpí úpornými příznaky nákazy.Úřad v Downing Street tvrdí, že je to jen preventivní opatření, avšak jeho přijetí do nemocnice v neděli večer následuje po řadé dní, kdy se šířily zprávy, že se jeho stav zhoršuje.

Russian media reporting he’s being ventilated. According to a senior NHS source supposedly. https://t.co/hK9cuPagSo

Mluvčí Downing Street uvedl: "Na doporučení svého lékaře byl dnes večer pan premiér přijat do nemocnice na testy. Je to preventivní opatření, protože pan premiér má dál úporné příznaky koronaviru, už deset dní poté, co byl jeho test na koronavirus pozitivní."Johnson chtěl opustit karanténu v pátek po sedmi dnech, ale neklesla mu teplota, a tak musel zůstat ve svém bytě v čísle 11 v Downing Street.Deníku Guardian byly minulý týden sděleny informace, že Johnson je nemocen vážněji, než co on i jeho státní úředníci jsou ochotni připustit, a že ho sledují lékaři, kteří jsou znepokojeni jeho dýcháním.Úřad v Downing Street však důrazně popřel, že by se Johnsonovo zdraví vážně zhoršilo, a trval na tom, že se neplánuje, že by měl být přijat do nemocnice.Ministr zdravotnictví Matt Hancock byl v neděli v televizi dotazován, jak je Johnsonovi. Odpověděl: "Je v pořádku. Mluvím s ním každý den, několikrát denně. Všechno pevně řídí. Ale pořád má horečku. Pracuje v Downing Street. Má optimistickou náladu."Johnsonova nová partnerka, Carrie Symondsová, která je těhotná, přiznala v sobotu, že je také nakažená koronavirem, ale že se uzdravuje.Podrobnosti v angličtině ZDE