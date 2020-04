Maďarsko: Využívá Orbán pandemii k zavedení diktátorské vlády?

3. 4. 2020

Orbánova nová autoritářská politika znepokojuje i ty, kdo až dosud jeho konzervativně nacionalistický přístup bránili, upozorňuje Will Collins.

Ze všech pochmurných předpovědí přednesených na počátku Trumpova prezidentování byla myšlenka, že si Spojené státy právě zvolily možného diktátora, vždycky nejméně věrohodná. Korupce, špatné řízení a kývačství byly předvídatelnými rysy Trumpovy administrativy, ale muž, který si neumí poručit, aby přestal tvítovat, je jako tyran velmi nepravděpodobný.

Ne tak Trumpův východoevropský dvojník, maďarský premiér Viktor Orbán, který představuje politickou sílu od pádu Sovětského svazu. Předpovědi autoritářského převzetí moci v Maďarsku byly vždy reálné, protože muž na vrcholu má instinkt a schopnost nařizovat.

Přede dvěma dny byly nejhorší obavy Orbánových kritiků zjevně naplněny, když maďarský parlament schválil novou legislativu ohledně boje s koronavirem. Zákon posiluje Orbána, který může po dobu trvání krize vládnout dekrety bez jakýchkoliv ustanovení ohledně ukončení nebo časových limitů a odložit volby až do skončení mimořádného stavu. Zákon také umožňuje vládě zavřít lidi za šíření falešných nebo zavádějících informací. Parlament může zrušit tato mimořádná opatření kdykoliv, ale Orbánova strana Fidesz se těší v parlamentu vládní většině.

Orbánovi oponenti dlouho tvrdili, že chová diktátorské ambice. Před vypuknutím koronavirové epidemie mnozí z těchto kritiků přeháněli nebo byli nevhodně ovlivněni svou nechutí k Orbánově politice. Nacionalistické a konzervativní sympatie nejsou důkazem vznikajícího fašismu. Před pandemií mělo Maďarsko dosud hlasitou, i když roztříštěnou opozici. V nedávných volbách primátorů anti-fideszovští kandidáti převzali kontrolu nad 10 velkými městy, včetně Budapešti. Vloni v zimě zasáhly hlavní město velké demonstrace bez toho, aby vyprovokovaly potlačení vládou, a klima strachu, které charakterizuje autoritářské režimy, v každodenním maďarském životě jednoduše chybělo. V hospodách a kavárnách jste často slyšeli vtipy na Orbánův účet, obyčejně ohledně sklonu stavět honosné fotbalové stadióny za peníze daňových poplatníků. Toto nebylo chování zastrašené, bojácné populace.

(Autor by se zřejmě cítil naprosto skvěle v předlistopadových československých nálevnách, kde se za Husáka často a s oblibou vyprávěly vtipy z tzv. soutěže O zlatou mříž, nezřídka šířené i členy KSČ (Antonín Novotný: "To víte, za mě tu nebyli!"), nemluvě o provokatérech a estébácích. Collins by možná byl překvapen, že za tyto vtipy režim lidi obvykle nezavíral, ačkoliv ještě během 80. let byl schopen je případně i zabít za jiné, pro něj podstatně nebezpečnější aktivity - pozn. KD.)

Byl tu také důvod pro silná preventivní opatření k zabránění velké epidemii uvnitř maďarských hranic. Severní Itálie byla koronavirem zahlcena a zdá se, že Španělsko se pohybuje po podobné trajektorii. Obě země jsou bohatší a mají lepší zdravotnickou infrastrukturu než jejich východoevropské protějšky. Maďarsko je stárnoucí společnost. Velká epidemie koronaviru by mohla zahltit nemocnice a devastovat venkovské komunity.

Počáteční reakce na šíření koronaviru byla robustní. Před dvěma týdny, poté co bylo na maďarském území potvrzeno méně než 100 případů, Orbán uzavřel školy, omezil veřejná shromáždění a reguloval firmy, kromě nezbytně nutných. Koncem minulého týdne byly firmy, kromě nezbytně nutných, uzavřeny úplně. Všechna tato opatření představovala tvrdou, ale ospravedlnitelnou reakci na bezprecedentní výjimečnou situaci.

Nový zákon je nicméně něco jiného. Absence jakéhokoliv časového omezení Orbánovy nově posílené pravomoci vyvolává několik mučivých otázek. Je naprosto nejasné, jak dlouho současný mimořádný stav potrvá. Nedávné čínské rozhodnutí uzavřít kina naznačuje, že zažívá sekundární epidemii, což znamená drsné varování pro evropské země, že kontrola prvotního šíření nemusí stačit k zastavení nemoci. Někteří experti na veřejné zdraví spekulují, že koronavirus přetrvá za teplého počasí, aby se vrátil na podzim. Bude Orbán dál vládnout dekrety během příští zimy? Teoreticky parlament může zrušit Orbánovy nouzové pravomoci v kteroukoliv chvíli, ale je kontrolován jeho spojenci.

Umožnit režimu věznit lidi za šíření "falešných a zavádějících" informací je také znepokojivé. Ani epidemiologové koronaviru plně nerozumí. Jen před pár týdny experti na veřejné zdraví říkali Američanům, aby nenosili roušky. Tento "konsensus expertů" se změnil takřka přes noc. Policajtování fluidní veřejné debaty s hrozbou vězení znamená říkat si o zneužití.

Pokud se Orbán hodlá rozejít s liberálními demokraciemi na Západě, nyní je ten správný čas. Trumpova pozornost je odvedena k domácím sporům, EU je paralyzována vnitřním rozpolcením a selháním při pomoci Itálii. Štědré evropské dotace, největší lákadlo pro udržení dobrých vztahů se Západní Evropou, budou zřejmě omezeny postpandemickou recesí. Čínská reakce na virus postavila autokracii do příznivého světla.

Po krátké odmlce se náhle do Východní Evropy vrátila historie - spolu s autoritářskými sklony, které region postihovaly po značnou část moderní doby.

