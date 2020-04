Irský hoteliér: Očekávám karanténní omezení až do září

3. 4. 2020

Šéf irské největší hotelové sítě očekává, že řada karanténních omezení určených ke zpomalení infekce koronavirem zůstane v platnosti až do září, informuje Ciarán Hancock.

Pat McCann, šéf Dalata Hotel Group, v rozhovoru pro ekonomický podcast Irish Times řekl: "Rád bych si myslel, že uvidíme určité známky oživení od září. Před tím nic neočekávám. Ve skutečnosti to může trvat do prosince a do nového roku."

"Zdá se mi, že omezení budou muset trvat déle, než lidé očekávají. Spousta omezení neskončí do září a pokud k tomu dojde, pak by začal pomalý návrat k normalitě."

McCann prohlásil, že Dalata testovala svou schopnost přežít do srpna a do prosince. "Odpověď je ano," dodal.

Dalata uzavřela 29 ze svých 44 hotelů v Irsku a Británii, včetně Gibsonu v Dublinu a nedalekého hotelu Clayton.

Podle McCanna je klíčem k přežití krize zachování peněz, přičemž Dalata má k dispozici aktiva v ceně 1,5 miliardy eur. "Jsme ve velmi silné pozici ustát fakt, že nemusíme mít výnosy po nejméně šest až osm měsíců. Vlastníme většinu našich hotelů, takže máme velmi cenná aktiva, která lze využít, pokud bychom potřebovali další peníze."

"Dává mi to spoustu klidu, že to můžeme přežít po tak dlouhou dobu," řekl a dodal, že může dojít ještě k dalšímu uzavírání hotelů.

Ve střednědobém výhledu podle něj tento rok bude o tom "zajistit, že přežijete", další rok zahájit "opětovné budování byznysu a 2022 zřejmě rokem, kdy se vrátíte na určitou úroveň normality, pokud jde o cestování a počty."

"Pokud bychom měli určité konečné datum, věci by to zjednodušilo, ale naneštěstí je nemáme."

Podrobnosti v angličtině: ZDE