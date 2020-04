Na koronavirus umírají i mladší lidé, varuje Světová zdravotnická organizace

- Dr Emeka Okorocha, lékař v londýnské nemocnici, poté, co umírají zdravotníci: "Zjevně, jak přicházejí tyto zprávy, dostáváme se do velmi obtížné situace. Mluvím za sebe a jménem svých kolegů. Je pro nás opravdu obtížné přijít do práce, při vědomí, že chceme pro své pacienty udělat jen to nejlepší, ale zároveň víme, že ohrožujeme sami sebe i své rodiny. A tím se teď my všichni zabýváme. Všichni zpracováváme to, co se děje. Probíhá taková vnitřní etická debata. O tom, jaké nám teď hrozí riziko, a jaké riziko hrozí našim pacientům. Je to pro nás opravdu obtížná doba."





"It's very, very difficult coming into work... knowing you're putting yourself and your family at risk"



Emergency medicine doctor Emeka Okorocha says he and other NHS staff are having "an internal ethical debate about what the risks are to ourselves... as well as your patients". pic.twitter.com/EpoBmMSMsS