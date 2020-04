Počet mrtvých v Británii stoupl o 20 procent na 4313. Zemřelo i pětileté dítě

- Neuvěřitelné. Plzeňský rozhlas se rozčiluje, že z YouTube bylo právem odstraněno blábolivé video herce Duška s jakýmsi léčitelem, který navrhoval herbální léky (!!) "proti" koronaviru. Prý je to "cenzura". Publikace takovýchto nesmyslů v dnešní době ohrožuje životy lidí, stejně jako naprosto neodpovědné výroky jakéhosi lékařského "odborníka", kterého neodpovědně publikuje IHned, že prý koronavirus bude mít stejnou úmrtnost jako "sezónní chřipka". Novináři i autor tohoto blábolu ponesou osobní odpovědnost za životy tisíců zemřelých, protože publikace takovýchto nesmyslů povede lidi k tomu, aby nedodržovali sociální distancování a karanténu, které jsou v současné situaci - a dlouho budou - jedinou ochranou proti smrti. (JČ)

- Zvířata se baví v nepřítomnosti lidí:

🐑 These lambs know how to get their daily exercise! 🤣 They were spotted in #Preston ⤵️ #Coronavirus #socialdistancing #BBCBreakfast pic.twitter.com/FyZlwXvg4u

The thoughts of everyone at @unitetheunion go to the families of the bus workers who have died of #coronavirus.



We've been working continuously with @TfL and operators to ensure the safety of drivers doing a heroic job getting key workers to work.https://t.co/X3Y1Fxfcr8