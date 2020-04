Pokles počtu pacientů jednotek intenzívní péče přináší do španělských nemocnic naději

3. 4. 2020

Tlak na pohotovostní oddělení klesá, zdravotníci jsou optimističtí a věří, že karanténní opatření zpomalují šíření infekce, informuje Oriol Güell.

Během posledních několika dní španělský zdravotnický systém byl svědkem scén, které lékaři se třemi dekádami zkušeností nedokázali popsat bez toho, aby se jim třásl hlas. Museli se rozhodovat, koho mohou zachránit. Sledovali, jak "jeden pacient za druhým umírají". Zjišťovali, že "kolegové jsou nepřetržitě infikováni". "Upřímně, nikdy jsem si nemyslel, že prožiji něco takového," vysvětluje doktor z madridské nemocnice 12 de Octubre. Během deseti dní mezi 16. a 25. březnem zde podle interních záznamů zemřelo přes 170 pacientů.

Dopad byl děsivý. A dosud trvají obavy, co se může stát v příštích osmi až devíti dnech, kdy se situace pacientů s ranými symptomy choroby COVID-19 zhorší a bude třeba je přijmout do již přeplněných jednotek intenzivní péče. Ale navzdory všem protivenstvím existuje naděje zdravotnických profesionálů, že to nejhorší je takřka za nimi - a existují určité indikace, že by optimismus mohl být na místě.

Problémy spojené ve Španělsku s testováním, jako špatné testovací sady, změny v protokolu, zkreslují údaje. Jiné indikátory jako počet hospitalizací, počet pacientů na jednotkách intenzívní péče a počet úmrtí, jsou objektivnější. V této souvislosti jsou zvlášť významné klesající počty přijetí na pohotovostech a pacientů na JIP.

Snížení tlaku na JIP každopádně umožňuje lepší léčbu pacientů a snížení úmrtnosti.

Podrobnosti ve španělštině: ZDE