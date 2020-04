O složité situaci v Itálii

5. 4. 2020 / Vít Kučík

píše Vít Kučík.

Ten minulý text o italské situaci s koronavirem se stal trochu virální (ne, že by byl nějak geniální nebo objevný, ale je to jako loterie - nikdy nevíte, kdy se nechtěně trefíte do nějaké poptávkové díry v informačním prostoru), nicméně s většinovou podporou (těší mě zejména ta od krajanů usazených přimo v Itálii) se zároveň nesla vlna menší, kriticky rozzlobená,





1) Ty negativní argumenty mě vesměs napadaly z něčeho, co jsem nenapsal ("říkáte, že je to tam všechno v pohodě"), z vlastních dedukcí ("zlehčujete to"), nebo iracionálních odsudků ("jsou to všechno kecy a lži" "Co konkrétně?" - Ticho) na které se dá sice těžko smysluplně reagovat, zato vybízejí k širšimu zamyšlení, proč jinak rozumní lidé takto emotivně reagují na něčí názorový text, který by jim mohl být šumafuk. Patrně je příčina v tom, že člověk si o dané události udělá nějak citově zabarvený obraz ("to je strašné, co se tam děje...!") a na všechno, co tento obraz narušuje, pak reagují podražděně, protože to útočí na jejich emoce, ať už jsou fakta jakákoliv. Tento vzorec chování neodvisí od vzdělání ani intelektu, týká se víceméně všech. Mě nevyjímaje, taky mám svoje emočně zatížené obrazy, zase o jiných situacích a jevech.