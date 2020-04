Pokud Babiš okamžitě nezačne finančně podporovat české firmy, jak to dělá Německo, Británie, USA a další země, česká ekonomika zkolabuje

A to ne, proboha, úvěry, ale přímými dotacemi! Žádný rozumný podnik si v situaci nynější nejistoty nevezme úvěr!

Vynikající americký analytik Thomas Puyeo, jehož články v posledních dnech zaznamenaly čtenost 40 milionů lidí, poukazuje na analýzy trajektorie ekonomiky po likvidaci pandemií, od té v roce 1918, až po nedávné pandemie ve východní Asii. Z analýz vyplývá, že se ekonomiky po ukončení pandemie do roka vrátí k normálu. Podmínkou je však zlikvidovat pandemii přísnou karanténou. Ta ekonomice prospěje, paradoxně uvolnění karantény povede k velkému počtu mrtvých a fatálnímu poškození ekonomiky. Článek je ZDE, vrátíme se k němu podrobněji. (JČ)



"Stát podporuje malé a střední podniky! Musíme udržet firmy při životě, nechceme, aby propouštěly!"

Naše firma patří mezi špičku v oboru, jsme jedni z největších ve střední Evropě, mezi naše klienty patří BMW, Continental, US Navy nebo hotel Four Seasons, píše Dalimil Petrilák z podniku Alkion Service.



Za březen nám klesl obrat o cca 40%, za duben očekáváme kvůli kolapsu průmyslu pokles o 70%. V Německu a Chorvatsku máme nasmlouvané kontrakty za několik milionů, které se ale odkládají nebo ruší.

Včera nám z Národní rozvojové banky ČR přišlo vyjádření, že na úvěr z programu COVID nemáme nárok, nesplňujeme kritéria. Žádné další vysvětlení.

Propouštět je to poslední, co bychom chtěli a uděláme vše pro to, abychom nikoho propustit nemuseli. Ale bude to drsné. Mám zodpovědnost za 30 zaměstnanců a jejich rodiny.

Poučení? Člověk se musí spoléhat jen a jen sám na sebe, nehledě na to, co nám ministři a další chytráci vypráví v televizi.

Vím, že spousta jiných na tom je podobně nebo ještě hůř. Ale ta frustrace je hrozivá.