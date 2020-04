Trochu zjednodušené vnímání problému koronavirus?

6. 4. 2020





Na Facebooku napsal Jan Konvalinka:



Objevuje se stále více textů aktivistů různých politických směrů, kteří ze současné krize obviňují náš západní, přesněji globální liberální systém, a horují pro to, aby se tato krize stala začátkem nějakého nového nepříliš jasně definovaného ekonomického a společenského pořádku. Píšou to lidé, u kterých by člověk neřekl, že by si v něčem mohli rozumět: filosof Václav Němec, ekonomka Naďa Johanisová, naposled dvojice autorek Hana Lipovská a Jana Bobošíková.

0