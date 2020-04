Momentky z Londýna: Rozděl a panuj!

6. 4. 2020 / Věra Broumová

Ano, v posledních dnech, s rostoucím počtem nakažených a umírajících, je ochrana veřejného zdravotnictví univerzálním zaklínadlem. Vláda apeluje na občany, aby zůstali doma, protože jinak ohrožují britský zdravotní systém. Ne zdraví, ne životy, ale... “britský zdravotní systém”. Stejná argumentace se již objevuje na místním diskuzním fóru Nextdoor se třemi tisíci lidmi - Nechováte se zodpovědně, a proto zdravotnictví nestíhá!

Šikovnou politickou kličkou se BoJo pomalu zříká zodpovědnosti premiéra a staví občany proti občanům. A zatím, v tichu svých pokojíků, si londýnské zdravotní sestřičky ještě stále svépomocí perou a zašívají své infikované uniformy. Když mají štěstí a seženou prací prášek…

Na tomtéž fóru se včera objevilo video, kde vědec ze San Franciska (!) propaguje výrobu roušky z trička - nápad prý z České republiky ( https://youtu.be/hVEVve-3QeM ). Pár Angličanů jásá (možná ze zdvořilosti), ale většinu to nechává chladnou. Dělám si průzkum mezi svými kamarády - ušiju roušku, budeš ji nosit? Následuje vysvětlení o jejich významu. Souhlasně přikyvují. Pak mne typicky anglicky pochválí za angažovanost a skvělý přístup, a poté vysvětlují, že “to není nic pro ně”. Jsem tady dost dlouho, abych věděla, že to je společensky korektní odmítnutí.

A potom mi to dochází - nejefektivnějším způsobem jak zabránit Britům vycházet z domovů (a to i o slunečném víkendu), je přinutit je nosit roušky. Dal by se očekávat několikerý efekt. Část populace by se styděla a raději než mít podivný “náhubek” by volila pobyt v izolaci. Jiná část by se bála svých spoluobčanů. Těch, kteří by se zlobou pronásledovali všechny, kdo jen na chvíli roušku odloží, s křikem “Kvůli takovým, jako vy, kolabuje náš systém zdravotnictví!”

Takto útočila postarší paní v lese. Vláda nařídila, že do lesa se nesmí jezdit autem. “Jen místní tady smějí, pěšky!” Dvoumetrový odstup byl nutností. Paní už byla viditelně nakažená. Ovšem vládní agitací. Úspěšnou.

Rozděl a panuj!

PS: Dnes zemřelo v Británii 708 lidí - nedostatečně chránili zdravotnictví. Člověk by brečel. Čest jejich památce.

Z Londýna

Věra Broumová