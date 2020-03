Rozhovor Britských listů 265: Koronavirus: POZOR na šíření lží

Právě jsme se dověděli, že jacísi podvodníci inzerují prostřednictvím řetězových emailů zaručeně účinný lék proti koronaviru, který si prý lidé mají koupit. Ve vzniklé krizi v důsledku pandemie koronaviru se zintenzivnila komerční manipulace veřejnosti konspiračními teoriemi, strašáky a nesmysly. Například se šíří konspirační teorie, že koronavirus byl vytvořen záměrně, i když jsou k dispozici spolehlivé informace, že tomu tak není. Celé je to nebezpečné a destabilizuje to společnost. Co proti tomu dělat? O tom hovoří Jan Čulík v tomto Rozhovoru Britských listů s Bohumilem Kartousem, redaktorem BL a mluvčím Českých elfů, kteří systematicky upozorňují na lži a podvody, jimiž je manipulována česká veřejnost. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 20. března 2020.