Věřící po celém světě ignorují doporučení dodržovat sociální distanci

30. 3. 2020

Ruská pravoslavná církev tvrdí, že primátoři nemají právo uzavřít kostely a že "bude i nadále plnit svou pastorální povinnost", dokud nedostane opačný příkaz z Kremlu.Avšak později v neděli večer šéf ruské pravoslavné církve, moskevský patriarcha Kirill apeloval na věřící, aby přestali chodit do kostelů.V Rumunsku a v Gruzii, ve dvou zemích se silně pravoslavným obyvatelstvem, vládne konsternace nad požadavky některých kněží, aby se při přijímání stále používala pro všechny jediná lžíce.Minulou neděli, den poté, co bylo Rumunsko uzamčeno, se objevily videozáběry z města Cluj, kde kněží používali pro věřící tutéž jedinou lžíci. V Gruzii sdělila církev věřícím, že přijímání je posvátná ceremonie, a proto se užíváním společné lžíce věřící nenakazí.V katolickém Polsku omezily církve počet věřících v kostelích na 50, minulý týden to bylo sníženo na 5. Arcibiskup Stanisław Gądecki, hlava polského episkopátu, v první polovině března požadoval více bohoslužeb pro věřící, protože nemodlit se během pandemie by bylo "nemyslitelné". Nyní však přešel k tomu, aby věřící používali k modlitbě náboženské vysílání, zejména během Velikonoc.V Brazílii prezident Jair Bolsonaro, který pandemii označil za "chřipečku" a zaútočil na karanténní opatření, zahrnul církve na seznam "klíčových služeb", jsou podle něho "zásadní pro přežití, zdraví a bezpečí" obyvatelstva. Dva dny po tomto prohlášení soudce v Rio de Janeiro suspendoval Bolsonarův dekret. Katedrály v São Paulo a Rio de Janeiro jsou nyní uzavřeny.Asi polovina Brazilců jsou katolíci, ale rostoucí počet obyvatelstva, v současnosti 31 procent, patří k evangelikálským církvím a ty většinou podporují Bolsonara. Brazilská největší evangelikálská církev, Univerzální církev Božího království, uvedla ve čtvrtek, že i když se bohoslužby konat nebudou, kostely zůstanou otevřeny pro modlitby.Podrobnosti v angličtině ZDE