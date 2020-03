"Imunitní pasy" by mohly po pandemii zrychlit návrat do práce

31. 3. 2020





Upozorňují na to vědci a politikové v Británii.



Vědci v Německu připravují masovou studii ohledně toho, kolik lidí je nyní už imunních na COVID-19. To by nakonec mohlo umožnit úřadům začít vydávat pasy, které by umožnily pracovníkům, kteří získali imunitu proti nákaze, být osvobozeni od nynějších restriktivních opatření.



Studie, která dosud nemá zajištěné financování, by testovala více než 100 000 dobrovolníků od poloviny dubna. Test by se pak opakoval v pravidelných intervalech na akumulativně stále větším vzorku obyvatelstva, aby se sledoval pokrok pandemie.

Britský stínový ministr zdravotnictví Jonathan Ashworth konstatoval: "Zdá se, že Německo stojí v čele ohledně testování a je toho mnoho, co se od něho můžeme poučit.Výsledky takovéhoto testování, které by zorganizovaly vládní ústav pro veřejné zdraví Robert Koch Institut, dále Německé Centrum pro výzkum infekcí, Institut virologie v berlínské nemocnici Charite a služby darující krev, by ulehčily rozhodování ohledně toho, kdy a které školy v které části země mohou znovu otevřít a pro které lidi je bezpečné jít zpět do práce."Ti, kdo získali imunitu, by mohlo dostat jakýsi očkovací průkaz, který by jim například dovolil, aby byli osvobozeni od omezení své činnosti," řekl Gerard Krause, šéf epidemiologie v Helmholtzově středisku pro výzkum infekcí v Braunschweigu. Německá vláda se k tomuto návrhu vědců zatím nevyjádřila.Dr. Philippa Whitford, bývalá chirugyně a poslankyně za skotské nacionalisty, se vyjádřila, že takové imunitní pasy by se mohly používat pro klíčové pracovníky ve zdravotnictví, avšak celonárodně by se to asi použít nedalo, neboť administrace takového projektu by byla nezvládnutelná.Kromě toho je stále ještě neznámo, jak dlouho by potrvala získaná imunita proti koronaviru. U nákazy infekcí Sars, což je také koronavirus, trvala získaná imunita jen rok.Lidé s takovými očkovacími pasy by museli být bedlivě sledováni, aby se zajistilo, že nemohou být znovu nakaženi.Není jasné, zda miliony testů protilátek proti koronaviru, který si objednala britská vláda, dokáží zjistit, jak dlouho taková imunita může trvat.Vládnou obavy, že takovýto projekt by mohl být pobídkou pro některé skupiny obyvatelstva, jako například pro mladé lidi, kteří propadají zadluženosti, protože nemohou pracovat, aby se nechali nakazit v naději, že jim to poskytne imunitu a budou moci se vrátit do práce.Profesor Peter Openshaw z poradní skupiny pro hrozby virů ohrožujících plíce, varoval, že takový postup by byl velmi nemoudrý. "Docela vysoké procento osob, které končí na intenzivní péči, bylo zcela zdravých a neměly rizikové faktory. Ten, kdo by se chtěl koronavirem záměrně v této chvíli nakazit, by tím ohrozil svůj život. Bylo by daleko lepší dodržovat sociální distancování a čekat na vakcínu."Podrobnosti v angličtině ZDE