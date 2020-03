- Britští poslanci a organizace hájící práva žen apelují na britské hotely, aby zpřístupnily své prázdné pokoje ženám ohroženým domácím násilím. V situaci karantény jsou tisíce žen domácím násilím vážně ohroženy, argumentují.



- Boris Johnson má koronavirus, prokázal test. Bude v izolaci v Downing Street, prý má "mírné" příznaky. Bude "dál řídit akce" proti pandemii:

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives