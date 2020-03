Prosíme podepište petici za propuštění Asadových politických vězňů, ohrožených koronavirem

27. 3. 2020

Dr. Hala je spoluzakladatelem hnutí Rodiny za svobodu, který vede kampaň za svobodu a spravedlnost pro všechny příbuzné, kteří byli zatčeni a násilně zmizemi v Sýrii. Syrský režim nemá zájem na ochraně politických vězňů - avšak v těchto dnech, kdy se svět sjednocuje proti společnému nepříteli, doufají, že OSN a mezinárodní zdravotnické úřady mohou být přesvědčeny, aby zabránily vypuknutí epidemie v syrských věznicích.Prosíme, podpořte hnutí Families for Freedom a podepište petici, která naléhavě požaduje propuštění všech syrských vězňů uprostřed rychlého globálního šíření COVIDU-19.Svět si uvědomuje, že COVID-19 je smrtící pro osoby s ochromeným imunitním systémem a pro staré lidi - ale co ti, kteří jsou zničeni hladověním a mučením a kteří jsou ponecháni tomu čelit tomuto viru o samotě? Epidemie koronaviru mezi Asadovými vězni by mohla vyvolat obrovské množství úmrtí a svět musí přijmout odpovědnost a zabránit tomu.Už po mnoho let zažívají Syřané zabíjení nejrůznějšími druhy smrti: barelovými bombami, chemickými zbraněmi, hladomorem, topením a mučením. Jestliže nezačne OSN jednat, bezpočet vězňů zemře na koronavirus v podzemních Asadových žalářích.Prosíme, podepiště tuto naléhavou petici, koronavirus se rychle šíří a nemůžeme ztratit ani jediný den.Sýrie: "Mezi věznicí a hrobem" - násilné mizení lidí https://blisty.cz/art/79746-syrie-mezi-veznici-a-hrobem-nasilne-mizeni-lidi.html