Priority americké společnosti

26. 3. 2020 / Lukáš Kraus

Našinec bere mouku a těstoviny, případně si šije placebo roušku ze starého oblečení. Američan preferuje těžký kulomet a tři bedny munice. To nevěstí nic dobrého, že tyto degenerativní segmenty v americké společnosti vidí budoucnost takto a připravují se na válku. Ale nezapomínejme, že i v ČR jsou dlouhodobě aktivní různá rezidua pravicového populismu.



Dnes je na ně o to více vidět, i když stále moc vidět nejsou. „Dřív jsem byl proti držení příliš velkého počtu zbraní, po těch útocích si to už nemyslím,“ uvedl v roce 2016 Miloš Zeman. Infiltrace této formy americké kultury se naštěstí do Evropy exportovat až na pár balkanizačních států nepovedlo, a tak se můžeme soustředit na opravdu podstatné věci. Třeba testování pacientů na koronavirus. Když si vezmeme, že tak obrovský lidnatý stát jako Kalifornie zatím provedl 15 554 testů (394 testů na milion obyvatel) na koronavirus a malé Norsko 70 000 testů (13.155 na milion obyvatel), nelze než souhlasit s policií v Kalifornii, že je třeba si znovu vyjasnit priority v americké společnosti.