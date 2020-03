Musí Babiš skutečně takto mezinárodně ztrapňovat Českou republiku?

Andrej Babiš rozeslal zahraničním politkům, včetně Donalda Trumpa, toto nesmírně trapné "reklamní" video, vnucující jim představu, že Česká republika je "jednička". Vyřešila epidemii koronaviru tím, že všem nařídila, aby nosili roušky. Ať se všichni řídí vynikajícím příkladem České republiky, doporučuje Babiš.



Video je trapné, protože se v něm ČR bezpodstatně vytahuje, jak mezi jeho občany vznikla vynikající iniciativa, že všichni "šijí roušky". V globální krizi se tohle nedělá - je trapné, aby se jeden stát vytahoval nad jiné a poučoval arogantně ostatní. K trapnosti přispívá i skutečnost, že video nechává mluvit různé české lékařské odborníky s tvrdým cizineckým přízvukem v angličtině. Vyvolává to dojem: "Burani poučují svět."



Babiš píše Trumpovi: Pane prezidente, zkuste řešit virus českým způsobem. Nosit jednoduchou látkovou roušku snižuje šíření viru o 80 procent! Česká republika učinila POVINNÝM, aby její občané na veřejnosti nosili roušku. Prosím, retweetujte. Bůh žehnej Americe.



Mr. President @realDonaldTrump, try tackling virus the Czech way. Wearing a simple cloth mask, decreases the spread of the virus by 80 %! Czech Republic has made it OBLIGATORY for its citizens to wear a mask in the public. Pls retweet. God bless America!https://t.co/BATFV8l3ob