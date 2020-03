Boj proti koronaviru v Rusku vede moskevský primátor, ne Putin. Bude mu to dovoleno?

30. 3. 2020

Koronavirus představuje zajímavou, i když poněkud depresívní případovou studii pozdně putinistického krizového managementu, píše Mark Galeotti.

Nic není tak nebezpečného jako příležitost. Když moskevský primátor Sergej Sobjanin řídí orgán pověřený reakcí na koronavirus, pandemie jej buď vynese vzhůru, nebo zničí - a jeho schopnost zachránit si kariéru, jakož i životy tisíců Rusů, bude do značné míry záviset na tom, zda opravdu chce udělat víc, než kolik vypadá jako dost, s ohledem na to, že Putin sám si zřejmě není jistý.

Mnoho bylo napsáno o podivně a podezřele nízkých údajích o infekci a úmrtích přicházejících z Ruska, ale ti kdo v tom nezbytně vidí nějaké PR Kremlu by si mohli všimnout, že státní orgány samotné si podle všeho teprve nyní samy zdráhavě uvědomují, že situace je vážnější, než jak vypadala.

Na špici ruské mocenské vertikály existuje něco jako zvyk zastírat špatné zprávy - ale také zastírat špatné zprávy před vedením. Nevíme, jak dalece místní struktury modelovaly údaje s ohledem na to, co si myslely, že jejich nadřízení chtějí slyšet. Od údajů o zločinnosti až po ekonomiku to představuje stále se navracející téma, které podněcuje sebeuspokojení a deformuje politické rozhodování.

17. března prezident Putin ujistil zemi, že situace je "obecně pod kontrolou", protože se Rusku podařilo "zadržet masové zasažení virem a jeho šíření".

O týden později nicméně Sobjanin veřejně varoval Putina, že "vzniká vážná situace", když "skutečný počet nemocných je významně vyšší" než uvádí oficiální statistika, takže "nikdo na světě nemá reálný obrázek".

Pak se počet nových případů přes noc ztrojnásobil, ať už kvůli reálnému nárůstu, nebo urychlené revizi údajů. Den na to Putin přednesl projev k národu, v němž odložil plánované referendum o ústavě, ale jinak předložil jen slabou reakci na výzvu představovanou koronavirem. Oznámil balík opatření včetně týden trvajících celostátních svátků, ale i když prohlásil, že cílem je podnítit lidi k sociálnímu distancování a zůstávání doma, vše co nabídl byla varování, že "se to může stát každému" a bezzubá prohlášení, že "nejdůležitější věc je zůstat doma".

Moskva je v reakci na koronavirus před Kremlem napřed, i když těžko může jít příkladem. Ale nepochybně přijímá přísnější a důkladnější politická opatření než celostátní vláda a jiná města v zemi.

Sobjanin nicméně reprezentuje autoritu bez moci. Přijme tedy roli falešného odstraňovače potíží, po vzoru předstírané opozice v Dumě? Nebo se bude snažit posílit své veřejné postavení tak, aby se postavil regionům a ministerstvům, co mu svazují nohy?

Může se mu stát, že skončí pomluven coby pokrytecký prorok katastrofy, který nedal do pořádku vlastní město, ale káže všem ostatním, nebo jako hlas rozumu, který věci vylíčil tak, jak se mají. Nebo může být prostě vymazán z oficiálních zpráv, zatímco údajně všemocnému prezidentovi poděkují coby zdroji všech úspěchů - a osobám na nižších stupních centrální a lokální správy se připíšou všechna selhání.

Prezident, který vybudoval hyperprezidentský systém (a snaží se jej ještě dále posílit), si nepřeje špinit si ruce nad rámec fotografie ve žlutém ochranném obleku.

Putin, který strávil dvacet let manipulací se svou vládou, nepochybně měl pocit, že by měl vytvořit ad hoc strukturu čelící hrozbě, která byla v ruské bezpečnostní doktríně dlouho identifikována coby reálná možnost.

Když takovou strukturu vytvořil, zdá se, že není ochoten přidělit jí - a zejména její hlavě - reálnou moc a autoritu, aby mohla opravdu odvést svou práci.

Jinak řečeno, pokud Sobjanin může opravdu něco změnit, pomůže záchraně systému navzdory, nikoliv díky tomuto systému.

