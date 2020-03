Pandemie lidem ukázala, že věci neřídí - a musejí se zamyslet nad tím, co to znamená

25. 3. 2020

Pandemie koronaviru podkopala myšlenku, která je od renesance stále dominantnější; totiž že lidé jsou "pány a vládci přírody". A najednou se objevilo cosi, co ukazuje, že pánem nejste. Cosi, co nekontrolujete ani vy, ani stát, napsal Vladimir Pastuchov .

To vede k vážným změnám stereotypů jednání a také v ekonomice. Lidstvo čelí dlouhému období šíření koronaviru a ještě delší době ekonomické recese. A i po zmírnění situace bude třeba vymyslet nový přístup ke zdravotnické přípravě a k fungování ekonomiky.

Navíc dojde k přehodnocení vztahů mezi státy a revizi toho, jak lidé z různých zemí individuálně i kolektivně pohlížejí na jiné země. To také nebude lehké, ale spíše to posílí pocit, že lidé nemají věci pod kontrolou. Jenže ani tyto výzvy nejsou nejhorší z toho, co nás v budoucnu čeká.

Tím nejhorším bude zřejmě částečný střet mezi nejmladší a nejstarší generací. Velký počet lidí ovšem může zemřít také v důsledku ekonomických potíží. To znamená, že vlády musejí bojovat proti pandemii a současně také s ekonomickými důsledky šíření viru, včetně nezaměstnanosti.

Lidé nyní stojí na samotném začátku a dosud si nevšimli, co se stalo.

