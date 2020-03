Přístup vládních orgánů k pandemii v Číně, Jižní Koreji, Itálii a USA

Donald Trump: Sežeňte si to sami!

26. 3. 2020

Podívejme se na několik zemí - Čínu, Jižní Koreu, Itálii a Spojené státy – abychom viděli, jak různorodost odpovědí na současnou koronavirovou krizi ukazuje to nejlepší a nejhorší, co tyto politické systémy mohou nabídnout, konstatuje John Feffer.

Krize odhaluje hodně o charakteru osobnosti. Totéž lze prohlásit o charakteru národa. Trumpův vzkaz guvernérům ohledně zdravotnického vybavení, které zachraňuje lidské životy (Sežeňte si to sami!), je chmurná výpověď o státu bez garantované zdravotní péče.

Čína



Po počátečním zmatku se vláda rychle rozhoupala a epicentrum infekce ve Wu-chanu, hlavním městě provincie Hubei, odřízla od světa. První případ byl nahlášen 31. prosince loňského roku. Nové onemocnění bylo identifikováno jako koronavirus 7. ledna a k prvnímu úmrtí na koronavirus v Číně došlo 9. ledna. Dne 23. ledna byla na Wu-chan uvalena karanténa.



Toto dvoutýdenní období mezi prvním úmrtím a oznámením karantény by se mohlo zdát jako dlouhá doba. Ale 24. ledna vláda stále hlásila pouze 830 infekcí. Čína byla dokonce některými hlasy kritizována za přehnanou reakci, protože uzavřela prakticky všechno; od škol až po továrny. O týden později se však počet infekcí vyšplhal na téměř 10 000.



První výsledky karanténních opatření se projevily až v polovině února, kdy se počet nových případů začal snižovat. 18. února Peking ohlásil přibližně 72 000 infekcí. O měsíc později bylo jen asi 81 000 případů.



Akce čínské vlády nebyly svévolně autoritářské. „Čínští lídři hned na začátku postupovali jako slon v porcelánu, ale v krátkém časovém období jednali mnohem rozhodněji, než spousta demokraticky zvolených vůdců jednala do nynějška,“ píše Ian Johnson v The New York Times. Úspěch čínského přístupu k epidemii vděčí smyslu pro odpovědnost tamní veřejnosti, jakož i metodám autoritářské vlády.







Jižní Korea





Ještě předtím, než Jižní Korea zažila svůj první případ koronaviru, měla korejská firma Kogene Biotech připravené k výrobě testovací soupravy. Krátce nato dal Soul regulační souhlas k jejich použití. První případy nákazy pocházely z Číny. Do poloviny února však bylo možné vystopovat daleko zásadnější vypuknutí nákazy k jedné z mnoha náboženských sekt v zemi a infekce rychle vzrostly na tisíce.







Již záhy jihokorejská vláda zahájila masivní testování. 26. února země zahájila testování na silnicích. Do 9. března bylo na tuto nemoc testováno téměř 200 000 lidí. Vláda přitom používá kontroverzní telefonní aplikaci, která pomocí GPS monitoruje osoby v karanténě, aby se ujistila, že ji dodržují. Přísné „třídění“ poslalo všechny lehké případy na domácí léčení, vyjma nejzávažnějších 10 procent případů, čímž se snížil tlak na lékařský systém.



Stejně jako v Číně došlo zprvu k chybným krokům, například když prezident Mun Če-in v polovině února předčasně prohlásil, že je nákaza zažehnána. V Jižní Koreji díky technologiím však dokázali relativně snadno praktikovat společenský odstup, když lidé začali pracovat a objednávat potraviny z domova, zatímco udržovali běžný kontakt s přáteli.

Namísto drakonické karantény, kterou zavedla Čína, se Jižní Korea spolehla na technologie, hromadné testování obyvatel a následná karanténní opatření.



Itálie



Nejvíce zasaženou zemí v Evropě se stala Itálie. Když byli dva čínští turisté v Římě na konci ledna pozitivně testováni na covid, Itálie vyhlásila stav nouze a zastavila lety z Číny. Když se virus objevil znovu, zprvu panovala domněnka, že pacient byl infikován kolegou vracejícím se z Číny. Ale kolegův test byl negativní. Virus v tomto případě pravděpodobně pocházel z Německa.



Skutečným problémem nebyla ani Čína, ani Německo. Šlo o jednu italskou nemocnici, která problém prostě nezvládla. Podle listu The Washington Post „poškozený„ počínaje 14. únorem několikrát vyhledal lékařskou pomoc, ale byl diagnostikován až 21. února a mezitím nakazil spoustu dalších lidí.



Krizi v Itálii zhoršily další dva faktory. Je známa „tradice výsměchu“, podle níž mnozí Italové ignorovali prvotní uzavírku vyhlášenou v severní oblasti, když zaplnili železniční stanice, aby za každou cenu uprchli z města. Jedna žena dokonce za taxi z Milána do Říma zaplatila přes 1300 dolarů. Druhým faktorem je věk: Itálie má druhý nejvyšší podíl seniorů na světě: 23 procent populace tvoří lidé nad 65 let.



Spojené státy



Donald Trump je mimořádným lídrem, pokud jde o řešení koronavirové epidemie: mimořádně nekompetentním lídrem.



Existuje pět fází americké výjimečnosti:







První fáze: To se tady nestane.







Druhá fáze: Děje se to tady, ale je to chyba cizinců.

Třetí fáze: Děje se to tady, ale nebude to tak špatné jako jinde, takže nemusíme přijímat nezbytná opatření.



Čtvrtá fáze: Děje se to tady a mohlo by to být problém, ale nejlepší je vyvíjející se krizi řešit spíše náhodně než koordinovaně na federální úrovni.



Pátá fáze: Ufff!



