Koronavirus ukazuje, že jsme se celou dobu báli špatně

25. 3. 2020

Tohle není čas, kdy bychom mohli žít okamžikem. Pokud přemýšlíme o nynějšku, naše mysli mohou být zahlceny informacemi a uvědoměním si dvou ohavných jistot. Že kvůli koronaviru mnoho lidí zemře - a že dojde k vážné recesi ovlivňující ty, kdo žijí, napsal Oliver Callan.

Jedinými nejistotami jsou konečný počet obětí a rozsah a trvání ekonomických dopadů. Takže "nynějšek" není otázkou. Naší jedinou spásou může být sen o novém světě, který se vynoří na vzdáleném konci toho všeho.

Slyšíme epidemiology Světové zdravotnické organizace; přibližně 96 - 97 % infikovaných přežije. Až se svět probere do toho, co se poté stane normálním, stane se tak ve smutku, s pocitem úlevy, značnou dávkou viny za přežití a s nadějí. Po tomhle bude existovat krása i v těch nejprostších zkušenostech.

Bude to jako bychom dělali poprvé tolik obyčejných věcí, které jsme kdysi považovali za zaručené: Obejmout někoho, políbit ho, potřást někomu rukou, sáhnout bez přemýšlení na kliku dveří, ponořit se do bazénu. Sednout do autobusu, jíst jídlo v restauraci, vypít šálek kávy...

