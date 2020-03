Obrat Vladimíra Putina: Vystoupil v televizi s vážným varováním ohledně koronaviru. Od 28.3. na týden (!) ruší v Rusku práci

25. 3. 2020

Velmi vážně v tomto projevu varuje Rusy, že zemi hrozí katastrofa. "Berte to vážně, týká se to každého z vás." Oznámil celou řadu sociálních opatření, zvýšení přídavků na děti, odložení splátky dluhů, finanční pomoc lidem, kteří přijdou o zaměstnání. Od 28. března do 5. dubna (pouhý týden!) se v Rusku nebude pracovat, ale všichni zaměstnanci dostanou plat.





"Zůstaňte doma!" apeluje Putin.





(Pro lepší srozumitelnost si pusťte ruské titulky.)