Harvardská univerzita: Sociální izolace bude zřejmě nutná až do roku 2022

25. 3. 2020

Výzkum založený na novém počítačovém modelování z Harvardské univerzity, který dosud nevyšel v žádném akademickém časopise, varuje, že bude zřejmě nutné se v USA přerušovaně vracet k sociálnímu distancování až do roku 2022, pokud nebudou k dispozici jiné pomůcky jako vakcíny, léky a agresivní karanténní opatření. Je to proto, že i když jednorázové období sociálního distancování zřejmě odloží vyvrcholení epidemie na pozdější dobu v tomto roce, pravděpodobně dojde ke konci roku k obnovení viru, pokud virus bude projevovat jiné chování v jiných ročních obdobích.

Každá osoba nakažená koronavirem jím na začátku infekce nakazí v průměru další 2-3 osoby. Tomu říkají epidemiologové "reprodukční číslo". Chřipka má reprodukční číslo 1.06-3.4. Španělská chřipka, na niž zemřelo 50 - 100 milionů lidí, měla podle jedné studie reprodukční číslo 1.8. Odhaduje se, že COVID-19 má reprodukční číslo 1.4-3.9.Inkubační doba - tedy doba od nákazy po objevení příznaků - je pro COVID-19 asi pět dnů, i když to může trvat až 14 dní, než se příznaky objeví.Pokud jste nakažení, je pravděpodobné, že nakazíte další 2-3 přátele nebo rodinné příslušníky. Do měsíce tak vznike 244 dalších případů nakažených a za dva měsíce 59 604 případů nakažených.Problém je, že virus se také šíří od lidí, kteří nemají žádné příznaky, a to asi v 10 procentech případů. Proto je důležité sociální distancování.Sociální distancování ve Wuchanu vedlo k poklesu reprodukčního čísla z hodnoty 2.35 téměř na 1. To znamenalo, že se infekce přestala rychle šířit, protože každý nakažený jí nakazil jen jednu další osobu.Bez sociálního distancování by v Británii zemřelo 510 000 lidí, v USA 2,2 milionů lidí.V Itálii se nákaza rozšířila více, protože má starší obyvatelstvo a v rodinách tam spolu žije několik generací. Avšak i v Itálii zafungovalo sociální distancování. Město Lodi zavedlo sociální distancování už 24. února, zatímco Bergamo až 8. března. 7. března měla obě města každé asi 800 případů nákazy, ale do 13. března počet nákaz v Bergamu stoupl na 2300, zatímco v Lodi byl poloviční: 1100 - a počet infekcí tam byl daleko nižší.Potíž je, že při zrušení karanténních opatření se virus zase začne šířit. Proto zřejmě bude nutno znovu a znovu zavádět karanténní opatření, aby nebylo zdravotnictví zahlceno.Podrobnosti v angličtině ZDE