Bolsonaro požaduje ukončení karantény a opakuje, že COVID 19 je jen "chřipečka" a výmysl médií

25. 3. 2020 / Fabiano Golgo





Miliony Brazilců vehementě protestují už pátý den proti konspiračním teoriím brazilského prezidenta a proti jeho popírání nebezpečí koronaviru



Nevzdává se. Populistický ultrapravicový brazilský prezident Jair Bolsonaro jde proti světovému konsensu, že COVID-19 je vážná pandemie. V televizním projevu tento bývalý armádní kapitán se znovu zapřísahal, že bude bojovat proti ochranným opatřením, zavedeným místními úřady, a žádal, aby obchody a školy znovuzahájily svůj provoz.





Bolsonaro jasně dokazuje, že nemá intelektuální potenci pochopit to, co virus způsobuje a jak se šíří. Tento bývalý armádní kapitál se totiž ptal, proč neposíláme děti do školy, když nejsou v rizikové skupině. Dodal, že rizikem jsou ohroženi "jen" staří lidé, takže proč uzavírat nákupní střediska, školy a kostely.



Brazilský prezident opakoval, že pandemie koronaviru ve skutečnosti neexistuje, že je to jen konstrukce médií. "ArgumentovaL, že informace z Itálie se záměrně používají k vyvolávání strachu mezi obyvatelstvem a Itálie má tolik úmrtí, protože jeho obyvatelstvo je staré, na rozdíl od Brazílie, a protože je tam zima. Bolsonaro se tak pokusil šířit falešnou představu, že se COVID-19 v tropickém počasí nešíří.



Bolsonaro odsoudil guvernéry 27 federálních států za to, že uzavřeli letiště, hranice, obchody a ignorovali jeho dekret, který to zakazoval. Charakterizoval karanténu jako "šílenství".



Bolsonaro se také vychloubal, že "já mám minulost atleta, a tak i kdybych byl tímto virem nakažen, nemusím mít obavy, protože je to je chřipečka". To má souvislost se skandální informací, že Bolsonaro požádal brazilský Nejvyšší soud, aby zablokoval nemocnici, která mu provedla test na koronavirus poté, co se vrátil z USA (a testy 23 členů jeho týmu na koronavirus byly pozitivní). Bolsonaro nemocnici zakázal, aby výsledek jeho textu zveřejnila, přestože ústavní Zákon o svobodě informací požaduje, aby vláda takové dokumenty zveřejňovala.



Lidé široce usuzují, že Bolsonarův test na koronavirus byl pozitivní, protože jeho vlastní syn to potvrdil v americké ultrapravicové televizi Fox News, kterou vlastní Rupert Murdoch. O několik hodin později to bylo oficiálně popřeno. Nemocnice provedla testy u 23 členů jeho týmu, který je nakažen. Zveřejnila informaci, že další 2 lidi z těch, kteří navštívili tento měsíc Donalda Trumpa, byly nakaženi, ale že jí Nejvyšší soud zakázal tato dvě jména zveřejnit. Člověk nemusí být Sherlock Holmes, aby dospěl k závěru, že těmi dvěma zakázanými jmény je Bolsonaro a jeho syn Eduardo.



Bolsonaro také tvrdil, že Brazílie má lék na tento virus, totiž lék proti malárii chlorokvin. Vzhledem k tomu, že Bolsonaro tuto fake news zveřejnil na Twitteru už před několika dny, Brazilci ten lék vykoupili, což vedlo k vážným problémům pro lidi s lupenkou a artritidou, kteří tento lék potřebují a už není k dostání.



Bolsonaro ukončil svůj vzdorný projev tím, že požadoval, aby Brazilci "přestali panikařit", a tvrdil, že "Bůh naši milovanou zemi ochrání".



Sdělovací prostředky, umělci i politikové okamžitě po tomto projevu na něj reagovali lavinou kritiky. Požadovali, aby obyvatelstvo ignorovalo prezidentovy paranoidní konspirační teorie.



Během vysílání Bolsonarova televizního projevu ve stovkách měst po celé zemi občané na protest tloukli v oknech do hrnců.







Pandemie koronaviru je bodem obratu pro mnoho populistických předáků po celém světě. Když popírali fakta, která se zdála subjektivní anebo nepříliš jasná, jako například darwinovskou evoluci nebo globální oteplování, existenci více než dvou pohlaví anebo spiknutí levice a George Sorose ohrozit rodinné hodnoty, hříšné volnomyšlenkářské názory měst v kontrastu s bohabojným obyvatelstvem venkova, měli velkou podporu obyvatelstva.



Avšak když jde o virus, který je každým dnem reálnější a každým dnem ohrožuje život lidí, pak populističtí předáci končí. Jakmile počty úmrtí a osobní zkušenosti s virovou nákazou dokáží, že jejich falešné populistické teorie o nesmyslnosti karantény jsou lži, populističtí předáci nevyhnutelně skončí jako předáci náboženských kultů, jejichž varování, že se blíží konec světa, se ukázalo nesmyslné, protože k Armageddonu v inzerovaný den nedošlo.



Jediným způsobem úniku je pak kolektivní sebevražda, jak ji spáchali Jim Jones v Guyaně a David Koresh v Texasu. Svým způsobem žádá Bolsonaro o sebevraždu i své stoupence. Nemají se prý koronaviru bát, protože se o ně postará Pánbůh.

