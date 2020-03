Koronavirus: Dočkáme se úplného zákazu vycházení?

25. 3. 2020 / Karel Dolejší

V Německu, které nedávno zaznamenalo přes 18 000 nakažených, jsou nyní zakázána shromáždění více jak dvou osob ZDE, o úplném zákazu vycházení se však nehovoří. Jaké potenciální důsledky by takové opatření v Česku mohlo mít - v podmínkách, kdy vláda ani zdaleka nedokáže souběžně zajistit všem potřebným zásobování a péči - vypovídá případ ze Španělska, kde vojáci objevili zcela izolované, opuštěné seniory, z nichž někteří prostě leželi ve svých postelích mrtví ZDE.

Úplný zákaz vycházení by znamenal, že občanská společnost již nebude moci suplovat selhávající centrální úřady a vzájemnou pomocí řešit alespoň to, nač její omezené zdroje stačí. Znamenal by, že české podniky nebudou moci vyrábět ochranné pomůcky či testovací sady, které ovšem vláda již nyní prioritně nakupuje z Číny. Že se ani nerozběhne výroba levných plicních ventilátorů ZDE. A až 70 % českých firem, které nyní v důsledku masivního ekonomického propadu ohrožuje krach, by se ocitlo v ještě horší situaci, dost možná fatální.

Někdo kompetentní by mohl zkusit propočítat, kolik obětí na životech a na existenci by si odhadem úplný zákaz vycházení v současných českých podmínkách mohl vyžádat. Nemluvím ovšem o obětech virové infekce, z nichž si i značná část přeživších může nést doživotní následky ZDE. Mám na mysli ty, kdo by nepřežili své běžné zdravotní obtíže v důsledku nedostatku léků a zdravotní péče, nefungujícího zásobování; ty, kdo by přišli o práci a zdroj obživy.

Vláda v podstatě drastickými opatřeními reaguje na nepřipravenost českého systému zdravotní péče, za niž sama nese značnou odpovědnost ZDE. Reaguje ze dne na den, čistě "takticky", bez širší koncepce a bez skutečné "exit strategy", která by musela zahrnovat jeden ze tří prvků: Buď vakcínu, nebo nakažení přes 60 % procent obyvatel a vytvoření skupinové imunity (což ale hrozí rozkladem zdravotnictví v důsledku vlny vážně nemocných pacientů), nebo trvalá restriktivní opatření omezující riziko nákazy na minimum.

České úřady ovšem zjevně žádnou strategii nemají. Vysílají zcela zmatené signály, kdy na jedné straně hovoří o možnosti uvolňování restrikcí od poloviny dubna, na druhé o ještě drastičtějších opatřeních.

Údaje o počtu nakažených jsou s ohledem na rozsah testování evidentně velmi neúplné; avšak pokud něco napovídají i křivky, které máme do této chvíle k dispozici od ministerstva zdravotnictví, nějakému "odeznívání" nákazy zatím rozhodně nic nenapovídá.





















Proto nezbývá než brát zcela vážně plány Romana Prymuly zavřít veškeré obyvatelstvo v domácnostech - a připravit se na možnost, že kdykoliv od první dekády dubna mohou být opravdu uskutečňovány.