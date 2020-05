Experti varují, že nová vlna pandemie ve Španělsku je nevyhnutelná

27. 5. 2020

Zatímco země postupně uvolňuje karanténu, epidemiologové tvrdí, že šíření infekce je pravděpodobné a že je třeba více opatrnosti a testování, napsal Oriol Güel.

Novou normalitou je, že se Španělsko nezbaví nutnosti nosit roušky, dodržovat pravidla sociálního distancování, a to i když neexistuje evidentní nebezpečí. Současně občané budou muset být velmi flexibilní a měnit své plány, až virus znova zvedne hlavu. "S deeskalací přijdou nová propuknutí choroby, je to nevyhnutelné," vysvětluje Pere Godoy, předseda Španělské epidemiologické společnosti (SEE). "Budeme se muset na ně a na opatření přijatá k jejich kontrole adaptovat."

Obyvatelé z oblasti Valencie a municipality Totana v Murcii v posledních dnech okusili, co přijde. Ve Valencii musely úřady přejít od uvolňování karantény k jejímu uchování, s ohledem na vypuknutí choroby v Benidormu, Villajoyose a Eldě. Totana byla svědkem toho, jak ji zbytek regionu opustil kvůli propuknutí choroby s šesti pozitivními případy a padesáti lidmi v izolaci.

"V některých případech to bude tvrdé, ale je to jediný způsob, jak virus zastavit," tvrdí Santiago Moreno, šéf infekčního oddělení madridské nemocnice Ramón y Cajal. "Zažijeme nárůsty, některé budou malé a některé větší. A až nastane podzim, pokud je virus sezónní, propuknutí bude silnější. Jediný způsob zadržení viru je rychle identifikovat případy, vyšetřit kontakty, provést testy protilátek a izolovat ty, kdo jsou pozitivní. Již jednou jsme udělali chyby a nemůžeme si je dovolit podruhé," dodává.

Nové případy se objevují ve větším měřítku v zemích, které zahájily deeskalaci karanténních opatření dříve než Španělsko. Například Německo vyšetřuje případy pocházející z náboženské kongregace a z restaurace. V prvním případě místní média informovala, že více jak stovka lidí byla infikována poté, co se zúčastnila jednoho z prvních náboženských obřadů po ukončení plošné karantény v Hesensku. Ve druhém případě došlo k infikování deseti osob v restauraci v Dolním Sasku.

"Situace ukazuje, jak důležité je pro nás všechny, zejména právě teď, být opatrný a nepolevovat v pozornosti," prohlásil hesenský ministr zdravotnictví Kai Klose. "Virus je stále zde a chce se šířit. Naší nejlepší ochranou je dodržovat hygienická opatření, sociální distancování a chránit si ústa a nos."

Ve Španělsku ředitel koordinačního centra pro mimořádné zdravotní situace Fernando Simón varoval, že již byla detekována menší propuknutí choroby ve Španělsku a vyžadovala zásah. Nicméně jak se stalo zvykem, nepředložil podrobnosti ohledně lokalizace těchto případů.

