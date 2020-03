Bože, požehnej Americe! Co?

Představitelé federální americké vlády nadcházející krizi od začátku hrubě podcenili, na plošné ohrožení infekcí reagují příliš pozdě. Nemají dosud žádný konkrétní koordinovaný plán, jak se dané situaci realisticky postavit. Prezidentovy ničím nepodložené domněnky, opravují přítomní odborníci v přímém přenosu. Řeší se jen to, co zrovna hoří.

Jednostranně bez jakékoli předběžné porady s Evropskou unií se na třicet dní uzavřely hranice. Je to zbytečné a kontraproduktivní. Zabraňuje to jednak rychlé výměně zkušeností, odborníků, zdravotnického materiálu a zvýšení kontroly uzavření hranic bude jen dalším zbytečným plýtváním federálními zdroji. Je to jako myslet si, že něco vyřeší rychle běžet zavřít dveře, když vám do bytu už vlezl zloděj. Nehledě na další obrovské škody ve všech oborech vzájemné výměny pohánějící kola globální ekonomiky.

Představitelé Evropské unie správně kritizují uzavření hranic jako omezenost, postrádající globální pochopení problému šíření infekce a nutnosti mezinárodní spolupráce.

Viceprezident Mike Pence pověřený vedením krizového štábu, nevěří na vědu a prosí o boží vnuknutí. Je ale docela dobře možné, že jeho předchozí selhání na postu guvernéra zabránit rozšíření epidemie infekce HIV v Indianě, mu do života přineslo už nějaké ponaučení a jeho reakce budou v tomto případě po ukončení modliteb přiměřenější. Prezident ovšem nijak nepomáhá, když dále trousí své děsivé dětinské poznámky o svých vrozených předpokladech, bez odpovídajícího vzdělání, pochopit a zpochybnit za deset minut složité spletité procesy napříč moderními vědními obory, na základě svého právě vymyšleného vrozeného nadání pro vědu. Ve skutečnosti však je zjevně neschopný vůbec uchopit existenciální rozměry logistické výzvy celé nadcházející situace.

Ekonomové, odborníci a rozumní politikové poukazují na nutnost rychle vytvořit krizové systémové nástroje pro případnou podporu nejslabších členů společnosti. Americký kongres sice demokratickou většinou schválil návrh dávno připraveného zákona o 14 denní placené zdravotní dovolené, ale senát ovládaný republikány tento zákon zamítl, takže nejsou zatím k dispozici žádné federální systémové nástroje jak prakticky motivovat pracující lidi ve svobodné americké demokratické společnosti, kteří potřebují platit složenky, aby v případě, že onemocní zůstali dobrovolně doma v karanténě. 78% amerických pracujících totiž přežívá jen od výplaty k výplatě a možné vysazení příjmu přerušením jejich pracovního poměru bez placené dovolené, znamená pro tyto lidi automatický pád pod hranici chudoby.

Problémem je navíc to, že i když většina pracujících v podivném americkém systému zdravotního pojištění nějaké to pojištění vlastní, nemůže si při minimálním platu ani vlastně žádné běžné ošetření dovolit, neboť musí zároveň doplácet na takzvané deductibles, což jsou nasmlouvané vysoké limity úhrady zdravotních zákroků z vlastní kapsy, před tím než se dosáhne hranice za kterou již dražší zákrok platí pojišťovací společnost.

Kongres sice schválil mimořádný příspěvek do státního rozpočtu určený na boj proti nastávající epidemii s doporučením, ale federální vláda stále nemá žádné přesné plány jak tyto peníze rozdělit, takže to z velké části pravděpodobně velmi rychle a nesystémově rozkradou lobbisté korumpující výsadní přístup do klíčových rozhodovacích pozic a vyvolení kamarádi kamarádů pověřených přidělováním těchto peněz do těch správných výzkumů a nemocnic. Na obyčejné lidi se opět v tomto případě nic nedostane a je dokonce sporné bude li možné z těchto peněz hradit osobní náklady na individuální testování infekce.

Národní košíková liga oznámila zastavení všech turnajů a oba současní kandidáti demokratické strany zveřejnili svou kritiku zjevné inkompetence prezidenta a jeho vlády. Joe Biden kritizoval zpolitizované uzavření hranic pro občany Evropské unie a poukázal na nedostatek jasné komunikace odpovědných profesionálů s veřejností a Bernie Sanders vyzval k vyhlášení federální pohotovosti, uzákonění veřejného zdravotnictví a placených zdravotních dovolených. Pravděpodobně i proto se uzavírají hranice, aby američtí občané už nemohli zjistit co je v jiných zemích docela normální.

Mezi tím právě hrozí celkový kolaps světových finančních trhů, a to i přesto že se Fed právě rozhodl vydat nové cenné papíry v hodnotě 1.5 bilionu dolarů, dále padají burzy, v reakci na možné zhroucení leteckého průmyslu nuceného po zbrklém uzavření hranic k hromadnému rušení letů, v reakci na neschopnost federální vlády účastnit se nějak na mezinárodních jednáních o koordinaci světových cen ropy a na neschopnost zaujmout čitelný konstruktivní postoj k nadcházející případné krizi, způsobené další reakcí ekonomiky na neočekávané výpadky produkce a výpadky zaběhnutých peněžních toků ve společnosti.

Stále není dostupný dostatek fungujících testů na rychlé zjištění skutečného stavu infekce. Po systémovém selhání vývoje a výroby vedeném agenturou pro kontrolu a prevenci onemocnění, která původně z neznámých důvodů dokonce odmítla přijmout testy vyvinuté Světovou zdravotnickou organizací, se na výsledky současného testování musí čekat až několik dnů. V mnoha státech americké Unie dosud ani není přesně jasné kdo a jak vlastně bude tyto testy hradit, což opět zatím automaticky vyřazuje lidi na nižších ekonomických úrovních americké společnosti. "Nedostatek testů ve Spojených státech je naprostou katastrofou," říká Dr. Marc Lipsitch, profesor epidemiologie na Harvardu "Měli bychom být nejlepší biomedicínskou mocností na světě a nejsme schopni zařídit něco, čeho je ve větším měřítku schopná téměř každá jiná země na světě." Jen pro srovnání. Zatímco Jižní Korea byla schopna otestovat 140,000 lidí, v celých Spojených státech otestováno jen 1500.

Jako nejdůležitější faktor pro dosažení nízké úmrtnosti nakažených pacientů, uvádějí odborníci v současné situaci na prvním místě důležitost co největšího zpomalení šíření infekce ve společnosti, z důvodu možného zahlcení nemocnic, které nejsou momentálně připravené vypořádat se s náhlým přílivem ohrožených pacientů v kritickém stádiu nemoci. Nemocnicím a lékařům nikdo systémově nepomáhá tento problém řešit a lépe je vybavit a připravit na nadcházející krizovou situaci.

V následujících dnech se pravděpodobně ještě více projeví neschopnost dlouhodobě nerozumně propagandisticky podceňovaných a nedostatečně financovaných amerických vládních struktur, vedených v současné době lidmi, kteří nevěří na právo, fakta, odbornost či obyčejnou vzájemnou nesobeckou lidskou spolupráci.

Neschopnost přiměřeně reagovat na výzvy blížící se krize se ve výsledku paradoxně projevuje i v tom, že samotní přestárlí představitelé americké vlády nemají vlastně ani žádný plán jak v této situaci před infekcí chránit sami sebe, tak aby mohli dál vládnout a společnost případně neupadla do chaosu anarchie a bezvládí. Mezi tím, světe div se, dále padají burzy.

A prezident plánující další veřejné shromáždění, umožňující nepochybně rychlejší šíření infekce, na podporu svého znovuzvolení, sám hluboko v rizikové skupině nad padesát let, se dosud netestoval a to i po osobním styku s nakaženými osobami a dalšími lidmi v jejichž okolí se prokazatelně nakažení lidé už vyskytují. God bless America. What?