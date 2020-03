Fosilní škeble dokazují, že před 70 miliony let byl den o půl hodiny kratší

11. 3. 2020

Na konci věku dinosaurů se Země otáčela rychleji než dnes a rotovala 372 x za rok místo současných 365,25 dne. Ukazuje to nová studie fosilních mlžů z pozdní křídy. Znamená to, že den tehdy trval jen 23,5 hodiny. Studie vyšla v časopise Paleoceanography and Paleoclimatology.



Pravěký mlž náležející k vyhynulé a široce diverzifikované skupině organismů rychle rostl a denně přidával přírůstky i ke své ulitě. Nová studie použila lasery k výrobě minutových řezů a spočítání růstových kroužků přesněji, než jak to dokážou lidé s mikroskopy. To vědcům umožnilo určit počet dní v roce a přesněji spočítat délku dne před 70 miliony let. Nové měření bude zohledněno v modelech formování Měsíce a toho, jak blízko byl Zemi během 4,5 miliardy let koexistence. Nová studie také zjistila nepřímé důkazy, že mlži hostili fotosyntetizující symbionty, kteří možná poháněli vznik vápencových útesů v měřítku současných korálů. Chemická analýza ulit indikuje, že teploty oceánu byly v pozdní křídě vyšším než se dosud myslelo, a dosahovaly 40 stupňů Celsia v létě a více než 30 stupňů v zimě. Nejvyšší letní teploty se zřejmě blížily fyziologickým limitům mlžů. Podrobnosti v angličtině: ZDE

