"Stádní imunita" není strategie

9. 9. 2020

Jedno z nejzáludnějších nepochopení pandemie se blíží explicitní národní politice. Washington Post informoval, že vysoce postavený Trumpův poradce Scott Atlas vyzývá Bílý dům, aby podpořil kontroverzní strategii "stádní imunity". Atlas následně zprávu popřel, ačkoliv během vystoupení na Fox News jako komentátor soustavně prosazoval okrajové přístupy, které jdou se zmíněnou myšlenkou ruku v ruce: Jmenovitě, že plošná karanténa ve městech a státech vede k vyššímu počtu úmrtí než samotný koronavirus, upozorňuje James Hamblin.

Myšlenka opuštění preventivních opatření a ponechání viru, aby lidi infikoval, se již v administrativě uchytila. Atlas podnikl krok k uvolnění nejdůležitější strategie - rozsáhlého testování - když nařídil agentuře Center for Disease Control and Prevention změnit předpisy tak, aby nedoporučovaly testování osob bez příznaků. Prezident na Fox News toto pojetí zmínil a vysvětloval, že "Jakmile se dostanete určitý počet - používáme slovo stádo - jakmile se dostanete na určitý počet, začínáte se toho zbavovat."

Avšak "strategie stádní imunity" představuje rozpor v přívlastku, protože stádní imunita znamená absenci strategie. Stádní imunita je důležitý pojem z oblasti veřejného zdraví vytvořený a využívaný při řízení politiky očkování. Zahrnuje výpočet procenta lidí v populaci, kteří musejí dosáhnout imunity, aby se předešlo epidemii. Týž pojem nabízí jen málo během současné pandemie bez vakcíny. Pokud by šlo o vojenskou strategii, znamenalo by to nechat protivníka postupovat, dokud se sám nezastaví, protože už nezůstal nikdo, na koho by útočil.

Jak se blíží volby, možná uslyšíme ještě více řečí o stádní imunitě, protože Trump má zájem tvrdit, že pandemie téměř skončila, pokud už není za námi. Takže nyní je vhodný čas přehodnotit, co stádní imunita znamená - a co je možná ještě důležitější, co neznamená. Hovořil jsem s Howardem Formanem, profesorem veřejného zdraví na Yale University, který sleduje údaje o tom, jak si vedly "strategie stádní imunity" v různých zemích.

