Johnsonův ministr: Ano, chystáme se porušit mezinárodní právo, ale jen trošku

9. 9. 2020





Brendan Lewis, Johnsonův konzervativní ministr pro Severní Irsko, přiznal v úterý v londýnské Dolní sněmovně, že se britská vláda chystá porušit mezinárodní dohodu o odchodu Británie z EU uzavřenou loni na podzim Borisem Johnsonem mezi Británií a Evropskou unií a registrovanou u OSN. Prý ji ale poruší "jen trošku". Johnsonovi se nyní dohoda nelíbí kvůli tomu, že vyčleňuje Severní Irsko z Velké Británie a umožňuje mu, aby zůstalo součástí jednotného evropského trhu, což znamená celní prohlídky pro zboží dopravované mezi hlavním britským ostrovem a Severním Irskem. Johnsonovi se nyní tato ustanovení nelíbí, a tak je chce jednostranně pozměnit.

Kvůli tomu v úterý odstoupil ze své funkce Sir Jonathan Jones, nejvyšší právník v britské státní službě, který rozčílil Johnsonovy ministry, když je varoval, že jakékoliv změny v přijaté mezinárodní dohodě o brexitu by byly protizákonné.Zpochybňuje to postavení britského ministra spravedlnosti Roberta Bucklanda a generální prokurátorky Suelly Bravermanové, kteří oba při převzetí své funkce přísahali, že budou dohlížet na dodržování zákona.Vláda si vyžádala právní analýzu toho, co chce udělat, od čelného nezávislého právníka, který proti tomu varoval stejně jako Jones, ale ministři se rozhodli varování ignorovat.Jeden evropský diplomat varoval, že ministrovo přiznání, že se Británie chystá porušit mezinárodní právo zřejmě bude mít drtivý dopad na vyjednávání o obchodní smlouvě mezi Británií a EU po brexitu, které má v Londýně pokračovat ve středu."Byla by to obrovská rána mezinárodní pověsti Británie a mělo by to obrovský záporný dopad na nynější rozhovoru s EU," varoval tento diplomat.Bývalá premiérka Theresa Mayová v parlamentě varovala, že Boris Johnson riskuje mezinárodní pověst Británie: "Jak může vláda ujistit budoucí mezinárodní partnery, že lze Británii důvěřovat, že bude dodržovat právní povinnosti obsažené v této mezinárodní dohodě?" ptala se ve výměně názorů s Lewisem.Zuřiví konzervativní poslanci naléhali na vládu, aby upustila od rozhodnutí porušit mezinárodní právo.Tři fundamentalističtí brexitéři, mezi nimi i Sir Bernard Jenkin, přiznali v parlamentě, že loni na podzim hlasovali pro Johnsonovu dohodu o brexitu pouze poté, co jim Johnson poskytl ujištění, že ta dohoda je pouze odrazovým můstkem pro vyjednávání a že bude nahrazena plnou obchodní dohodou a že pokud to bude nutné, bude odmítnuta.Podrobnosti v angličtině ZDE