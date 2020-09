Čemu věříme více: Ježíši, nebo viru?

Mezitím v Absurdistánu 142:

9. 9. 2020 / Tomasz Oryński

Psát o polské politice je každým týdnem větší nuda. Protože kolikrát můžete psát o věcech, které jsou skoro úplně stejné jako ty věci, o kterých jste už několikrát psali? Kanalizační trubice pod řekou Vislou ve Varšavě praskla, do řeky tečou výkaly a strana Právo a spravedlnost z toho obvǐňuje opozičního primátora Rafała Trzaskowského? To se přece stalo už před rokem. S tím rozdílem, že teď strana Právo a spravedlnost hackersky pronikla do internetové domény nového politického hnutí, které zakládá Trzaskowski, a umístila tam počitadlo litrů výkalů, které ve Varšavě vytékají do řeky.