Koronavirus: Německo varuje před turistickými cestami do Prahy, ČR včera registrovala dalších 1161 nákaz

10. 9. 2020

Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . 10.9. bylo v ČR registrováno 31 036 nakažených, je to nárůst za posledních 24 hodin o 1161 případů. V nemocnici je nyní 244 osob a celkem zemřelo 444 osob. Č íslo R v ČR je 1,4. Číslo R vyšší než 1 znamená exponenciální šíření infekce. Nejhůře je na tom Pelhřimov, který má 116,18 nákaz na 100 000 obyvatel, Plzeň-jih má 111.83, Praha 96.43, Kladno 88.9, Beroun 94.68, Praha-západ 74.33, Trutnov 77.98, Hodonín 74.05, Praha-východ 64.8,Tábor 57.51, Uherské Hradiště 52.73, Příbram 50.39, Strakonice 48.04. Jak to, že ta města nemají místní karanténu?





- Německo varuje proti turistickým cestám do Prahy, do Ženevy, do Dubrovníku a na Korsiku, v důsledku tamější vysoké míry nákazy.