Koronavirus: Česko zaznamenalo za jediný den 1164 infekcí

Průběžné zpravodajství

9. 9. 2020

- Italské Bergamo povolává zpět pacienty nakažené koronavirem. Polovina z nich se plně neuzdravila. ZDE - AstraZeneca a Oxfordská univerzita pozastavila testy své vysoce očekávané nové vakcíny proti Covidu-19 po zřejmě vážné reakci u jednoho testovaného účastníka v USA. Vědci budou ověřovat všechna bezpečnostní data.- V zoufalé snaze zabránit vzniku nové velké epidemie koronaviru zakáže od pondělka zákonem londýnská vláda shromažďování více než šesti lidí, a to ve všech prostředích, venku i vevnitř Za poslední tři dny bylo v Anglii nakaženo téměř 8500 osob. V úterý přidala vláda severoanglické město Bolton k řadě měst s místním uzamčením. Restaurace a hostince tam smějí nyní prodávat jen přes ulici a smějí mít otevřeno pouze od 10 do 17 hodin. Vláda nezvládá testování a trasování. ZD - Počet nákaz v USA se přes léto zčtyřnásobil na více než 6,2 miliony a počet mrtvých dosáhl více než 186 000 osob.

- Čína triumfálně oslavovala vítězství nad koronavirem, zatímco globální počet mrtvých se blíží 900 000 a nakaženo je 27 milionů lidí.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Kanadské Ontario zastavilo plány na další rušení karanténních opatření v důsledku nárůstu nových infekcí. V úterý zaznamenalo 185 nových infekcí, v pondělí 190. Je to nejvíce od 24. července. ZDE - Bývalý brazilský prezident Lula odsoudil Bolsonarův přístup ke koronavirové pandemii. Proměnil ji "ve zbraň hromadného ničení". ZDE - V USA ostře stoupá úmrtnost na koronavirus u Afroameričanů a Hispánců. Černochů umírá nyní 88 na 100 000 obyvatel, bělochů umírá 40 na 100 000 obyvatel. Hispánců umírá 54 na 100 000 obyvatel. Státní úřady proti tomuto rozdílu nedělají nic. Zřejmě to bude mít dopad na výsledky listopadových prezidentských voleb. ZDE - Francie zaznamenala 6544 nových nákaz. Nakažen byl i ředitel Tour de France Christian Proudhomme.- Tři uprchlické tábory u Atén byly dány do karantény, vládne znepokojení, že se v nich šíří koronavirus.- Španělsko zaznamenalo za posledních 24 hodin 3168 nákaz.- Koronavirová epidemie stála britskou vládu dosud 210 miliard liber, tedy 6300 miliard Kč.- Narušení školní výuky koronavirem bude mít podle OECD dlouhodobý hospodářský dopad. Povede ke ztrátě kvalifikace, která způsobí pokles objemu výkonu globální ekonomiky o 1,5 procenta po celé jednadvacáté století.- Brazílie zaznamenala 14 278 nových nákaz a 504 úmrtí.- Jordánské úřady potvrdily dvě první nákazy koronavirem v uprchlickém táboře plném syrských uprchlíků.- Devět farmaceutických firem vyvíjejících vakcínu proti koronaviru přislíbilo společně, že "budou dodržovat integritu vědeckého procesu" a neustoupí Donaldu Trumpovi, který chce distribuci vakcíny před prezidentskými volbami, aniž bude řádně otestována.