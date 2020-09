Nechá Lukašenko zatknout nositelku Nobelovy ceny?

9. 9. 2020

Běloruská laureátka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová sdělila médiím, že ve dvoře jejího domu v Minsku stojí dva autobusy a že všude kolem domu je plno agentů v civilu. Už ji zvonili na dveře, požadují, aby je vpustila do bytu. Alexijevičová je poslední členkou prezidia Koordinační rady běloruské opozice, která ještě zůstává na svobodě. Ostatní jsou buď zatčeni nebo vyhoštěni (případně vypuzeni, jako Pavel Latuško) ze země.







V této souvislosti Světlana Alexijevičová poskytla médiím prohlášení:





„Nejdřív nám ukradli zemi, teď unáší těch nejlepších z nás. Nicméně na místa těch, kdo byl vytržen z naších řad, přijdou jiní. Nepovstala jen Koordinační rada, povstala celá země. Zopakuji to, co říkám vždy. Nepřipravovali jsme převrat. Snažili jsme se zabránit rozkolu v naší zemi. Chtěli jsme, aby ve společnosti začal dialog. Lukašenko říká, že nebude mluvit s ulicí, jenže ulice, to jsou stovky tisíc lidí, kteří každou nedělí a každý den vychází do ulic. Není to ulice, to je národ.“ ZDE Rovněž dnes ráno byl zatčen člen Koordinační rady a štábu neregistrovaného kandidáta Viktora Babaryka právník Maxim Znak. ZDE