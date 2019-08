Lobbistická firma blízká Borisi Johnsonovi šíří na Facebooku lži ve prospěch saúdské vlády

2. 8. 2019

Foto: "Zpravodajské" stránky o Jemenu, z nichž není jasné, že je financuje saúdská vláda



Lobbistická firma blízkého spojence Borise Johnsona Lyntona Crosbyho tajně vytvořila síť anonymních "zpravodajských" stránek na facebooku. Udělala to pro desítky svých platících klientů, mezi nimiž byla vláda Saúdské Arábie a řada firem znečišťujících životní prostředí.



Crosbyho lobbistická firma CTF Partners zprofesionalizovala vytváření dezinformací na internetu, dělala to pro celou řadu kontroverzních zákazníků a v jejím ústředí docházelo k četným incidentům mizogynního zastrašování zaměstnankyň.



Crosbyho firma také na Facebooku zveřejňovala množství vlivných probrexitových inzerátů, za něž zaplatila milion liber (cca 30 milionů Kč) ve snaze přimět britskou veřejnost začít věřit, že divoký brexit pro ni bude pozitivní.



Ukazuje se nyní, že firma CTF Partners šířila lživé stránky po celém světě jménem množství kontroverzních mezinárodních zákazníků.Facebook firmě CTF Partners umožnil, aby vytvořila profesionálně vypadající "zpravodajské" - přitom lživé - stránky na Facebooku, jejichž kontroverzní tvrzení ovlivnily desítky milionů lidí, aniž u těch stránek bylo uvedeno, že je vytvořila firma CTF partners jménem platících klientů.Mimo jiné firma CTF Partners:- přijala miliony liber of vlády Saúdské Arábie, za něž dělala pozitivní reklamu korunnímu princi Mohammedu bin Salmanovi, který posléze nechal zavraždit novináře Džamála Chašákdžího- pracovala pro bývalého malajského premiéra Nadžiba Razaka, který je spojen s jedním z největších globálních korupčních skandálů- dělala politické kampaně pro vlády zemí kritizovaných za porušování lidských práv, Zimbabwe, Srí Lanky, Jemenu a dalších.- specializovala se na boj proti předpisům v zájmu firem těžících uhlí, prodávajích tabák a proti cyklistůmMnoho z těchto stránek bylo vymazáno poté, co se o ně začal list Guardian zajímat.Když list Guardian předložil seznam všech těchto lživých, dezinformačních stránek Facebooku, Facebook reagoval tím, že nebude regulovat "to, co je legitimní zpravodajský zdroj". Stránky prý neporušují pravidla Facebooku - to je proto, že Crosbyho zaměstnanci na interních stránkách Facebooku používají vlastních jmen - ovšem tyto informace, že jde o stránky vytvořené lobbistickou firmou Lyntona Crosbyho - nejsou veřejně k dispozici uživatelům.Boris Johnson má dlouhodobý, blízký vztah k Lyntonu Crosbymu. Ten totiž hrál klíčovou roli ve všech britských všeobecných volbách v zájmu Konzervativní strany už od roku 2005. Podle Sunday Times Johnson od té doby, co se stal premiérem, Crosbyho "často konzultuje".Firma CFT poskytla Johnsonovi začátkem letošního roku bezúročnou půjčku na jeho kancelář a náklady na zaměstnance. Crosbyh partner Mark Fulbrook řídil Johnsonovu kampaň za šéfa Konzervativní strany a premiéra.Podrobnosti v angličtině ZDE