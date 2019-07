Jednadvacátý srpen to jistí

31. 7. 2019 / Karel Dolejší

ČSSD "vyčká do poloviny srpna", zda Zeman konečně jmenuje ministrem 31. května nominovaného kandidáta ZDE . Do té doby, navzdory předchozím řečem o lhůtě do 1. srpna, "žádné kroky dělat nebude". Pokud by se strana ani v polovině příštího měsíce nedočkala, opravdu nevíme, co si počne. Odchodem z vlády již přece vyhrožovala opakovaně - zároveň se však ve veřejném prostoru usilovně ohání normalizační floskulí "místo mě přijde ještě horší".