BBC: Pražské protesty proti premiérovi "největší od konce komunismu"

5. 6. 2019

Desetitisíce lidí protestovaly v českém hlavním městě Praze. Vyzvaly k rezignaci premiéra Andreje Babiše, který je obviněn ze zneužití dotací Evropské unie. Organizátoři tvrdí, že se úterní manifestace zúčastnilo až 120 000 osob.

Pokud se to potvrdí, šlo by o největší protest od pádu komunismu během Sametové revoluce v roce 1989. Babiš popírá, že by se dopustil zneužití, a zaútočil na návrh evropské zprávy požadující navrácení milionů eur.

Skupina "Milion chvilek pro demokracii" organizuje shromáždění každý týden od konce dubna. Organizátoři tvrdí, že od poslední akce se počet účastníků více než zdvojnásobil.

Odhadování síly davu není přesnou vědou, ale od sochy Sv. Václava až po spodní okraj nejdelšího pražského náměstí se táhlo moře tváří.

Protestující nesli transparenty a vyvolávali hesla vyzývající Babiše k rezignaci a k tomu, aby sebou vzal nedávno jmenovanou ministryni spravedlnosti. Obávají se, že bude narušovat probíhající trestní stíhání proti němu.

Ale zatímco davy jsou veliké a rostou, jejich potenciál způsobit změnu je pochybný. Babiš odmítá rezignovat, prezident říká, že ho neodvolá, ani kdyby byl formálně obviněn, a slabší koaliční partner se zdá být neochoten odejít z vlády.

Andrej Babiš je druhý nejbohatší Čech a bývalý komunista.

Dostal se k moci v roce 2017 v čele populistické strany ANO na protikorupční a euroskeptické platformě a vytvořil menšinovou vládu s levicovými sociálními demokraty.

Navzdory kampani za jeho svržení jeho strana vyhrála evropské volby s 21,2 % hlasů.

V dubnu policie navrhla, aby byl Babiš obviněn za zneužití evropských dotací, což je podezření, které on odmítá. Ministr spravedlnosti rezignoval a byl nahrazen Marií Benešovou, která se mezitím také stala terčem protestujících.

Pak minulý týden unikl návrh zprávy Evropské komise, která dospívá k závěru, že by Babiš měl vrátit miliony eur.

Čtyřiašedesátiletý Babiš převedl svůj konglomerát Agrofert do dvou svěřenských fondů. Skupina se věnuje potravinářství, chemické výrobě a médiím.

Ale jednasedmdesátistránkový audit komise zjistil, že Babiš stále na Agrofertu vydělává, protože je jediným příjemcem ze svěřenských fondů, a tvrdí, že všechny evropské dotace vyplacené společnosti by měly být vráceny.

Zpráva říká, že premiér má na svěřenské fondy "rozhodující vliv" a je ve střetu zájmů. Odhaduje celkovou sumu, kterou je třeba vrátit, na 451 milionů českých korun.

Když se zpráva objevila, Babiš ji odsoudil jako "špinavou lež".

Podrobnosti v angličtině: ZDE