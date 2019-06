Guardian: V Praze proti Babišovi protestovalo 120 000 lidí

5. 6. 2019





Napodruhé píše v úterý v Guardianu Robert Tait z Prahy: Šlo o největší politický protest od pádu komunismu. Demonstranti mávali českými vlajkami a vlajkami Evropské unie. Bylo zaplněno celé Václavské náměstí, kde se před třiceti lety konaly euforické demonstrace, které způsobily pád komunismu v bývalém Československu.



Demonstranti drželi transparenty s nápisem "Demisi". Někteří z nich přicestovali ze vzdálených míst a zuřili, že Babiš setrvává ve funkci, navzdory sílícím skandálům ohledně zneužívání fondů Evropské unie.

Smíšená sociální struktura demonstrujících naznačovala, že hněv zasáhl i mimopražské obyvatele."Babiš je jako mafiánský šéf a je to nejhorší politik v České republice - připomíná nám komunismus," řekla Dagmar Kmochová, majitelka obchodu v Kutné Hoře.Demonstranti na úterním shromáždění zuřili v důsledku prozrazení předběžné auditorské zprávy Evropské komise, která obvinila českého premiéra z konfliktu zájmů ohledně svých vazeb na průmyslový koncern Agrofert, který dostává velké dotace z Evropské unie.Několik hodin před demonstrací Babiš, druhý nejbohatší člověk v ČR, se dal do ostrého protiútoku. V parlamentní debatě charakterizoval zprávu EU jako "útok na Českou republiku", jehož cílem je zemi destabilizovat.To demonstranty na Václavském náměstí zrovna nepřesvědčilo."Babiš je oligarch. Je jako Berlusconi, ale horší," řekl Václav Bozděch, úředník v důchodu, který měl na sobě masku premiéra s písmeny Stb, což připomnělo, že Babiš byl údajně za komunismu tajným agentem."Myslí si, že Českou republiku vlastní a ani to není Čech. Je to slovenský gangster a tam byli rádi, že se ho zbavili. Je jako únosce letadla a my jsme jeho rukojmí."Předchozí demonstrace na Václavském náměstí se účastnilo před čtrnácti dny nejméně 50 000 lidí. Mikuláš Minář, mluvčí hnutí Milion chvilek pro demokracii, které demonstraci zorganizovalo, konstatoval, že počet účastníků se zdvojnásobil.Minář přislíbil, že tlak ještě zintenzivní. Oznámil plány na ještě větší demonstraci dne 23. června v parku na Letné - kde se konaly poslední demonstrace před pádem komunistického režimu. Václavské náměstí už prý není dost velké na rostoucí protesty.Babiš, 64, který se stal premiérem r. 2017, opakovaně zdůrazňuje, že nikdy neodstoupí.Poté, co v dubnu policie doporučila, aby byl Babiš trestně stíhán za podvod ohledně údajného zneužití fondů EU, reagoval propuštěním ministra spravedlnosti ve své vládní koalici a jeho nahrazením svou těsnou spojenkyní Marií Benešovou.Babiš obvinění z EU odmítl jako "organizované spiknutí", audit Evropské komise označil za "velmi pochybný" a zapřísáhl se, že ČR žádné dotace vracet nebude. "Evropští demokraté pohrdají českými zákony. Brusel zasahuje do našeho práva," zdůraznil.Podrobnosti v angličtině ZDE