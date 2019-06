Anarchie v britské televizi

4. 6. 2019 / Jan Čulík

Foto: Moderátor Channel 4 News Krishnan Guru-Murphy při živém vstupu do vysílání. Za ním drží aktivista před kamerou během vysílání zpráv protibrexitové transparenty!





Nemohu si pomoci, ale baví mě - navzdory všemu - urputný anglický vzdor. Aktivisté proti brexitu už dlouhé měsíce trvale protestují u londýnské Dolní sněmovny proti brexitu a kdykoliv z plácku před britským parlamentem vysílají živě své zpravodajské šoty britští televizní reportéři, protibrexitoví aktivisté se jim pravidelně vloupají do obrazu, takže zatímco reportér informuje, za zády mu protibrexitový aktivista drží proevropské transparenty.





Tak tomu bylo i v úterý večer při reportážích o kontroverzní návštěvě Donalda Trumpa u odstoupivší premiérky Mayové v Londýně. Nahoře vidíte moderátora Krishana Guru-Murphyho, zde dole komentátora a politického analytika Garyho Gibbona. Obklopené protibrexitovými transparenty.













Celá reportáž o návštěvě Donalda Trumpa v Londýně a o demonstracích proti ní je zde níže.







Trump ovšem lhal, že ho Londýnaně vítali a že žádné protestní demonstrace se nekonaly. (Když tak jen prý malá - "fake news".)







Na tiskové konferenci na dotaz novináře Trump potvrdil, že po brexitu budou chtít Američané pro americké soukromé zdravotnické firmy získat přístup do britského státního zdravotnictví - což je nepříliš funkční, Brity však naprosto uctívaná instituce. Budoucí obchodní dohoda Británie-USA se totiž podle Trumpa "bude muset týkat všeho". (Slabá a malá Británie nebude mít vůči Spojeným státům žádnou moc.) Jak se mnozí vyjádřili, je to další hřebík do rakve brexitu: