Second servis

6. 6. 2019 / Beno Trávníček

Hrozně bych si přál, aby se ten samet na podruhé povedl. Aby, až k němu dojde, z něho nevzešly obdobné nové struktury, jak je známe. Aby po dlouhých letech, kdy mnozí z nás ani netušili co to vlastně je správný stát pro lidi, přišla intenzivní snaha to napravit. Euforie je fajn věc a slouží dobře k zametání zahnojených schodů, ale nejdůležitější je, jak víme, co bude dál.

Absolutní svoboda projevu, která je korigována pouze širokou veřejnou diskusí, kdy nikdo nemá omezen přístup do veřejných médií (která samozřejmě v dostatečné míře musí existovat).

Kvalitní péče státu o slabé (nemocné, chudé, staré, studující, rodiče malých dětí ap.) na úkor nemorálně bohatých.

Dostatečná péče o zadek civilizace (emise a obdobné činnosti všeho druhu) postavená primárně nikoli na lidských, ale na přírodních zákonech.

Dostatečná péče o odkaz budoucím generacím (příroda, půda, voda ap.).

Úspěšná výuka předešlých bodů už od základních škol.

To jsou tedy kroky, které by měly následovat na cestě za zdravou zemí zdravých a spokojených lidí. Ostatní věci, jako že třeba trh by se měl chovat tržně a podnikatel by měl podnikat, asi není třeba rozepisovat, protože tak je tomu už minimálně pár tisíc let.