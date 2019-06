Polsko: Opozice uvažuje o federalizaci země

5. 6. 2019

Skupina expertů blízkých hlavní opoziční straně Občanská platforma (PO) zvažuje možnost poskytnout vojvodstvím velké pravomoci, které by v důsledku znamenaly konec Polska coby unitárního státu.

Skupina zahrnující personálního šéfa bývalého prezidenta Bronislawa Komorowského a prestižního akademického právníka Středoevropské univerzity v Budapešti připravila návrh programu nazvaného "Velké občanské Polsko".

Autoři navrhují dalekosáhlé změny struktury a vládnutí v Polsku. Zahrnuly by ústavní změny s mnohem většími pravomocemi místních vlád na úrovni vojvodství a soudů.

Klíčovou myšlenkou návrhu je zbavení centrální vlády moci a její převedení na vojvodství. Hluboká decentralizace by se měla týkat i legislativních záležitostí jako sňatky stejného pohlaví a umožnila by regionům vlastní zdravotnickou a vzdělávací politiku. Financování by probíhalo prostřednictvím zdanění individuálního a korporátního příjmu, které by přestalo být doménou centrálního státu.

Senát by měl napříště sestávat ze zástupců regionů, což by vojvodstvím umožnilo účinně ovlivňovat národní legislativu.

Program předpokládá omezení počtu centrálních ministerstev a rozpuštění ministerstev školství, vysokoškolského vzdělání, hospodářství, práce, zemědělství a sportu. Justiční systém by byl také decentralizován s mnohem většími pravomocemi soudů na úrovni provincií.

