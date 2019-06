Paní Barbara Wintonová je šokována poškozením památníku na pražském Hlavním nádraží

11. 6. 2019

This is so wrong. What could make some-one do this?https://t.co/LErKyIuvXK — Barbara Winton (@barbara_winton) June 10, 2019

Tohle je tak nesprávné. Kdo mohl něco takového udělat?

Robert Tait, v důsledku jehož novinářské práce nyní přináší po letech konečně deník Guardian časté a důležité informace o České republice, informuje v Guardianu o tom, že kdosi záměrně a technicky poškodil památník židovským dětem, které před smrtí v nacistických koncentračních táborech zachránil Nicolas Winton. Památník je umístěný na pražském Hlavním nádraží a připomíná všem, k jakým děsivým hrůzám se v prostoru, v němž se každodenně pohybujeme, docházelo ještě velmi nedávno.

Robert Tait nám k tomu napsal: Upřímně řečeno, vlastně jsem to zprvu ani nechtěl psát, ale nešlo mi to z mysli, tak jsem si řekl, že se tam na to zajdu podívat, jak silně je to poškozeno. Teprve tam jsem si povšiml, že ten památník byl poškozen naprosto záměrně, s cílem co nejvíce zničit jeho symbolickou část. Někdo to zjevně plánoval pěkně dlouho - což místní židovská komunita velmi nemoudře bagatelizuje. Ani si nejsem jist, zda to většina z nich viděla. Vyfotografoval jsem to - bylo mi zjevné, že pachatel moc dobře věděl, co dělá a sklář mi to potvrdil, když jsem mu zatelefonoval.