Od té doby, co jsem zaregistroval bohulibou parlamentní iniciativu na téma už snad konečně uzákonění eutanazie v Česku, sleduji, kdo bude kverulovat. Například u ortodoxních církevních uskupení člověk očekává odpor skoro automaticky, nicméně aktuálně jsem ho v médiích nezaznamenal. Že by prozření? Dnes jsem se ale dočetl (pokud je to pravda?), že mráz přichází z některých hospiců. To mi přijde nelogické hned z několika důvodů.