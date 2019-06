12. 6. 2019

Vládní strany v Německu si v evropských volbách vedly špatně, což vyvolalo spekulace, že vláda kancléřky Merkelové může padnout. Nový průzkum veřejného mínění však ukazuje, že Němci si přejí pokračování velké koalice (GroKo) CDU/CSU a SPD.

Podle průzkumu společnosti Trendbarometer pro společnosti RTL a n-tv si jen třetina dotázaných přeje konec GroKo. 59 % respondentů je naproti tomu přesvědčeno, že by strany "měly držet při sobě vládnout do konce funkčního období". 8 % neví.

Průzkumu se zúčastnilo 1 003 osob, včetně příznivců vládních stran a opozice. Jen příznivci strany AfD byli většinově pro ukončení vládní koalice.

Jen 40 % voličů Zelených má za to, že by vládní koalice měla skončit. Dokonce i mezi členy strany Die Linke si jen 49 % přeje rozpad GroKo. Příznivci propodnikatelské FDP byli ještě výrazněji pro koalici - jen 38 % tvrdí, že by měla skončit.

Podrobnosti v angličtině: ZDE