John Major o šíleném návrhu brexitérů suspendovat britský parlament

14. 6. 2019

I have never heard such an angry and emphatic John Major before.



One upshot of Brexit is that I noe appreciate how good our Prime Ministers were before David Cameron started this nightmare. https://t.co/phKNg6dz23 — Liz Webster🔶🌿🏴🇪🇺 (@abcpoppins) June 13, 2019

“I don’t think anybody who proposes that has any understanding of what parliament is about, what sovereignty is about, or what the UK is about."



Former Conservative Prime Minister John Major says the idea of suspending parliament to push through a no-deal Brexit is “hypocrisy". pic.twitter.com/TH8Miccb9x — Channel 4 News (@Channel4News) June 13, 2019

Nikdy jsem ještě neslyšela takto rozhněvaného a důrazného Johna Majora. Jedním důsledkem brexitu je to, že si nyní uvědomuju, jak dobří byli naši premiéři, než zahájil David Cameron tuto noční můru brexitu.Když nějaká vláda nemá většinu, je neuvěřitelně oslabena. Je oslabena mnoha způsoby. Když vláda nejenže nemá většinu, ale je sama podstatnou měrou rozhádaná ohledně své politické strategie, pak je její mezinárodní vliv oslaben ještě více. To není žádná konkrétní slabost premiéra - je to endemická slabost, protože nejste v situaci, kdy byste mohli pracovat tak, jak byste pracovali, kdybyste měli ve sněmovně většinu 50, 80 nebo 100 poslanců.A já to teď řeknu docela otevřeně. Když se dostanete do situace, kdy vám lidi navrhují suspendovat parlament, protože parlament má jiný názor než určitá frakce v Dolní sněmovně, pak směřujete na velmi nebezpečné území. Pohlédnu-li zpět britskou historií, nedovedu si představit pana Disraeliho, pana Gladstonea, pana Churchilla, nebo paní Thatcherovou, i v jejich nejsložitějších okamžicích, že by řekli: "Suspendujme parlament, abych mohl provést tuto kontroverzní politickou strategii, s níž část mé strany nesouhlasí." Je to zásadním způsobem protiústavní. A slyšet, že tento argument přichází od lidí, kteří v debatě o brexitu prosazovali suverenitu britského parlamentu, která je prý Evropskou unií ohrožena, to nejenže je hluboce odporné, je to neuvěřitelné pokrytectví.Nemyslím, že může být dovoleno, aby to prošlo. Nemyslím, že by Dolní sněmovna dovolila, aby to prošlo, a upřímně řečeno, nemyslím si, že kdokoliv, kdo to navrhuje, anebo vůbec dovolí, aby mu to jen mžikem prolétlo hlavou, vůbec chápe, co je parlament zač, co je suverenita zač, co je státnictví zač a co je Británie zač. A čím dříve Dolní sněmovna tento nápad zlikviduje, absolutně, totálně a navždy, tím líp.