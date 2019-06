Polsko: Decentralizační požadavky opozice

12. 6. 2019

Představitelé regionů blízcí hlavní opoziční straně Občanská platforma (PO), po vzoru 21 požadavků Solidarity ze srpna 1980, předložili návrh na "samosprávnou republiku" s 21 požadavky ohledně decentralizace státu.

Návrh sepsaný Bátoryho nadací, kterou podporuje George Soros, chce omezit centrální stát a poskytnout mnohem větší pravomoci místním úřadům. Detailně byl prezentován minulý týden během gdańského Festivalu svobody, v rámci oslav 30. výročí prvních polosvobodných volev v roce 1989, které přinesly konec komunismu v Polsku. Koncepce získala podporu předních postav v čele polských regionálních úřadů, jako je starosta Varšavy Rafal TRzaskowski a gdańská primátorka Aleksandra Dulkiewiczová.

Autoři předpokládají, že by místní úřady měly plnou kontrolu nad zdravotní péčí a vzděláváním. Navrhli také, aby municipality kontrolovaly místní policejní síly. Místní úřady by také získaly pravomoc vybírat daně bez dalších omezení z centra a pozemkovou daň, jakož i daň z nemovitostí.

Decentralizováno by mělo být i financování environmentálních projektů a rozdělování fondů EU. Místní úřady v metropolitních oblastech by mohly realizovat společné cíle.

Vnější dohled vykonávaný provinciálním prefektem by byl zrušen stejně jako regionální auditoři. Regionální média by byla předána pod kontrolu provinciálních komunit.

Druhá komora Sejmu by měla zastupovat místní úřady a občanskou společnost. To má za cíl "zrušit monopol politických stran na legislativu".

Veškerá legislativa schválená dolní komorou Sejmu, která by ovlivnila místní úřady, by měla být nejprve konzultována se sdružením zástupců místních úřadů. Konzultace by byla povinná a její opomenutí by bylo napadnutelné u soudu.

Návrh nezachází tak daleko, aby Polsko federalizoval, s vojvodstvími coby zákonodárnými jednotkami. Ale pokud by byl uplatněn, výrazně by oslabil moc centrálního státu a posílil moc místních orgánů.

Podrobnosti v angličtině: ZDE