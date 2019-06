Bolsonarův ministr spravedlnosti se při odsuzování Luly spikl s prokurátory

12. 6. 2019

Bolsonarův nynější ministr spravedlnosti Sérgio Moro se stal před časem v Brazílii celebritou, protože vedl protikorupční vyšetřování bývalého brazilského socialistického prezidenta Luly. Než se loni stal kontroverzně Bolsonarovým ministrem spravedlnosti, pomohl odsoudit do vězení Bolsonarova hlavního volebního soupeře, bývalého prezidenta Luize Inácia Luly da Silva.

V neděli však začal Intercept publikovat tajné dokumenty, z nichž vyplývá, že se Sérgio Moro spikl s prokurátory ve snaze dostat Lulu do vězení.Lulovi bylo zabráněno účastnit se v Brazílii loňských prezidentských voleb - které by býval vyhrál - poté, co ho v roce 2017 Moro odsoudil za přijímání úplatků a za korupce. Lula byl odsouzen na téměř devět let do vězení.V úterý se začaly v Brazílii ozývat hlasy, že Moro musí z funkce ministra spravedlnosti rezignovat, a to i z konzervativních novin Estado de São Paulo.Podrobnosti v angličtině ZDE