Triko lóra by padlo třeba i Miloši Jakešovi

13. 6. 2019 / Stanislav Biler

Mnoho lidí mate to šermování s konzervativními a tradičními hodnotami. Situace se značně uklidní, když si položíte otázku, zda by to stejné co říká Klaus mohl říct také Miloš Jakeš:



„Rodina, která se skládá z táty, mámy a dětí, je ta rodina, kterou chceme hájit.“



„Skutečně nás zajímá mnohem víc Jaroslav Novák z Pelhřimova než lachtan na Antarktidě."



"Přišel čas vrátit tuto zemi lidem, kteří pracují, platí daně, vychovávají děti."