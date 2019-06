Dětské dluhy a právní experti

13. 6. 2019 / Boris Cvek

Faktem je to, že v České republice jsou malé děti, které jsou zadlužené. Je to situace, která byla umožněna legislativou z doby komunismu. Za první republiky nebo za Rakouska to nebylo možné. Podle průzkumu Člověka v tísni si velká většina laiků v oblasti práva dodnes neumí představit, že by malé dítě mohlo mít dluhy. Naopak, jak vyplynulo z pořadu, naši přední právníci něco takového berou za samozřejmost.

Když byl nedávno Dominik Feri obviněn, že tvrdí, že dítě bez dluhů nemůže vyrůst v člověka zodpovědného za svůj život, a když to pak vyvracel, říkal jsem si, že něco takového přece není z jeho hlavy. A vida, je to odborný právní názor. Daniel Hůle zmiňoval také názor, který zaznamenal mezi právníky, že dítě ve věku kolem desíti let má vlastní peníze a vlastní odpovědnost za placení jízdenky. Nedávno v Otázkách V. Moravce při diskuzi mezi panem Hůle a exministrem Pelikánem byl zase zmíněn rozsudek Ústavního soudu, podle kterého je jedenáctileté dítě zodpovědné za to, když ho rodič přiměje k tomu, aby jelo načerno veřejnou dopravou. Hůle dokonale poznamenal: takže se má rodiči vzepřít a jít bez něho na místo určení pěšky? Strašlivá, děsivá absurdita.

Představte si, že malé dítě je v dětském domově, jeho rodiče na něj kašlou a neplatí za ně poplatky za odpad. V Česku to dopadalo na dítě, které má kvůli tomu dluhy. Třeba ve dvou letech. Nebo jiný případ: město, Hůle mluvil o Kladnu, má segregovanou školu pro chudé (Romy), kteří tak nemohou chodit do školy v místě svého bydliště – musejí tedy logicky dojíždět denně hromadnou dopravou. A tam na ty děti čeká past, když pojedou načerno. Past, která jim může zničit život.

Zdá se jasné, že kdyby naši právní experti žili v Německu, kdyby tam studovali a nabrali tamní právní mentalitu, nikdy by neuvažovali tak, jak uvažují. V Německu platí desítky let osvědčená pravidla. Především nikde v civilizovaném, a zřejmě ani necivilizovaném, světě, nemůže mít malé dítě dluh. V Německu – a vycházím z tvrzení pana Hůle, která pan Feri nijak nezpochybňoval (stejně německý systém vysvětloval Robert Pelikán v Otázkách V. Moravce) – dítě do 7 let věku prostě nemůže mít žádné právní závazky. Pak může mít jen takové právní závazky, které mu jsou ku prospěchu, a v osmnácti letech nesmí do života vstupovat s dluhem větším, než je jeho majetek. Myslím, že naprosto drtivá většina české veřejnosti by právě toto považovala za spravedlivé. Mezi veřejností a realitou je ovšem vrstva expertů, vychovaných minulým režimem. A to platí téměř o všem v České republice: většina veřejnosti chce sociální bydlení, většina veřejnosti chce účinný boj proti exekucím a fungující právo. Vždy se to ale zhroutí na aparátu úředníků, expertů, lobbistů, poradců.

Daniel Hůle ovšem konstatoval, že se v diskusi o dětských dluzích dostává do pro něj zcela nezvyklé situace: dosud totiž, když stál na straně dlužníků proti věřitelům, viděl, že jeho protivníci bojují za své ekonomické zájmy. Nyní proti němu stojí právní experti, kteří hájí komunistickou právní inovaci právě jen pro princip sám. Ano, to je stát, v němž žijeme.

Odkaz na debatu: https://plus.rozhlas.cz/exekuce-dopada-i-na-dluhy-sestiletych-deti-nechceme-takove-excesy-tvrdi-poslanec-7961596